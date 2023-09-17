وصفة بسيطة للعزومات.. طريقة عمل قوالب بطاطس باللحمة والخضار

قدمت الشيف و المهندسة ياسمين حمدي، خلال برنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة "صدى البلد 2"، من تقديم الدكتورة "حنان الحسيني"، وصفة صحية و بسيطة لطريقة عمل قوالب بطاطس باللحمة و الخضار.
مقادير الوصفة:
5 حبات بطاطس
ربع كوب كريمة خفق
ربع كوب لبن
زيت زيتون_ بصل بودرة
ملعقة زبدة
ملح_ فلفل
بابريكا
ثوم
ربع كوب مشروم
ربع كوب ذرة حلوة
ربع كوب فلفل ألوان
ربع كيلو سجق
جبنة موتزاريلا مبشورة
بقدونس مفروم
طريقة عمل قوالب البطاطس باللحم و الخضار:
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