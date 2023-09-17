وصفة بسيطة للعزومات.. طريقة عمل قوالب بطاطس باللحمة والخضار

قدمت الشيف و المهندسة ياسمين حمدي، خلال برنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة "صدى البلد 2"، من تقديم الدكتورة "حنان الحسيني"، وصفة صحية و بسيطة لطريقة عمل قوالب بطاطس باللحمة و الخضار.

مقادير الوصفة:

5 حبات بطاطس

ربع كوب كريمة خفق

ربع كوب لبن

زيت زيتون_ بصل بودرة

ملعقة زبدة

ملح_ فلفل

بابريكا

ثوم

ربع كوب مشروم

ربع كوب ذرة حلوة

ربع كوب فلفل ألوان

ربع كيلو سجق

جبنة موتزاريلا مبشورة

بقدونس مفروم

طريقة عمل قوالب البطاطس باللحم و الخضار:

للمزيد عن طريقة عمل وصفة قوالب البطاطس باللحم و الخضار، شاهدي الفيديو.

