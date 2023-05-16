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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة

طريقة عمل بطاطس باللحمة
طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة

يعشق الكثير من الأشخاص تناول البطاطس وبالأخص المحشية لحمة مفرومة، كما أنها تناسب طبق جني فى العزائم، إذا كنت من عشاقها إليك طريقة عمل البطاطس باللحمة المفرومة بشكل صحيح وبمقادير مظبوطة .

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أولًا المكونات لعمل البطاطس باللحمة المفرومة

كيلو بطاطا
ربع كيلو لحمة مفرومة
بصلة
ثوم
ملح
فلفل أسود
بهارات
حبهان
زيت أو سمن للتحمير
كوب من عصير الطماطم
2 ملعقة معجون طماطم 
قرن فلفل رومي/حامي حسب رغبتك

ثانيًا طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة

1 - قومى بتعصيج اللحمة، احضرى طاسة ضعي فيها قليل من الزيت أو السمن حسب رغبتك،
وضعى فيها البصل المفروم والثوم والفلفل الرومى المقطع إلى قطع صغيرة، وانتظري حتى يتغير لون البصل بعدها قومى بإضافة اللحمة، 
وضيفى لها ملح وفلفل أسود وبهارات وحبهان و جوزة الطيب، وانتظري حتى تنزل سوائلها وتتشربها وتنضج جيدًا.
2- قومى بتقشير البطاطس وتقويرهها وتقطيعها نصفين متساويين.
3- فى طاسة متوسطة الحجم، ضعي الزيت وقومي بتحمير البطاطس نصف تحميرة حتى يتغير لونها فقط.
4- احضرى صينية وضعى فيها انصاف البطاطس ، وضعي من فوقها اللحمة المفرومة المعصجة، مع شرائح طماطم وفلفل بارد او حار ( حسب اختيارك).
5- ضيفي كوب عصير الطماطم الممزوجة بمعجون الطماطم البطاطس، وضيفى لها ربع كوب من الماء.
6- اضبطى درجة حرارة الفرن على 180 درجة مئوية، وضعى صينية البطاطس حتى تنضج جيدًا ويحمر وجهها.

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