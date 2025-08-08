سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس 2025، على آخر تحديث في نهاية تعاملات أمس الخميس، بعد ارتفاعه خلال التعاملات، قبل بدء الإجازة الأسبوعية للبنوك اليوم الجمعة، وفيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة في البنوك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه مستوى 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.