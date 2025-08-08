قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد متعدد الجبهات .. إسرائيل تعترض مسيّرة حوثية وتشن غارات عنيفة شرق غزة
آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
ألمانيا تعيد رسم خريطة اللجوء.. مباحثات مع رواندا وترحيلات مشددة على الحدود
موسكو: تزايد طلبات اللجوء السياسي من أسرى أوكرانيين يرفضون العودة لبلادهم
إسرائيل تهدد بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا حال الاعتراف بـ فلسطين
مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف.. ووزير العمل: تحرير العقد مهم لضمان الأجر العادل والتأمين الطبي والاجتماعي| أخبار التوك شو
ألمانيا .. تأسيس مجلسًا وطنيًا للأمن وتوسيع صلاحيات المستشارية
محمد صلاح السبب في صفقة مانشستر يونايتد الجديدة
السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم
شكرا.. أصالة نصري تبدأ حفل مهرجان العلمين الجديدة بوصلة طربية
ضبط 13 طن لحوم ودواجن فاسدة في حملة لمراقبة الأسواق بالجيزة .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أقل دولار اليوم 8-8-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

أظهر سعر أقل دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8-8-2025 داخل السوق الرسمي.

سعر أقل دولار اليوم

وبلغ  أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.37 جنيه للشراء و48,47 جنيه للبيع .

آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

وتضمن أدني سعر دولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول.

سعر الدولار اليوم 

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8-8-2025، بدون تغيير.

الدولار في السوق الرسمية

مع بدء تعاملات اليوم الجمعة، ثبت سعر الدولار أمام الجنيه بعد زيادة طفيفة سجلها أمس الخميس قبل اغلاق العمل في الجهاز المصرفي.

اغلاق العمل في البنوك

مع انتهاء تعاملات أمس اعلن البنك المركزي المصري تعطل العمل في البنوك المصرية بمناسبة تزامنهها مع بدء مواعيد الراحة الأسبوعية.

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك

ومع بداية اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت، يتزامن تنفيذ مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك المصرية لكل العاملين في الجهاز المصرفي.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات أمس الخميس ، على مستوى البنوك العاملة في مصر.

تحرك الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه زيادة بلغت 10 قروش عن أمس الأربعاء بمختلف البنوك المصرية.

آخر تحديث لسعر الدولار 

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.37 جنيه للشراء و48,47 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي،كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المصري، القاهرة، المصري المتحد".

الدولار

سعر الدولار 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، الإمارات دبي الوطني".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بنكي سايب ونكست.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في أغلب البنوك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو  48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، فيصل الاسلامي،مصر ".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنوك " الاسكندرية، العربي الافريقي الدولي".

أعلى سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبعي في ميد بنك ومصرف أبوظبي الاسلامي والبنك الأهلي الكويتي.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وأعلن البنك المركزي المصري، تسجيل زيادة في الاحتياطي النقدي لمصر مقدارها 360 مليون دولار على أساس شهري وذلك بنهاية يوليو الماضي.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تسجيل الاحتياطي النقدي لمصر نحو 49.06 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بعدما كان 48.7 مليار في يونيو السابق له.

جاء ذلك حسبما كشف أحدث تقارير البنك المركزي المصري والتي تضمنت زيادة محققة في الاحتياطي النقدي للبلاد اقتربت من حاجز المليار دولار خلال الشهور القلائل الماضية.

مكونات الاحتياطي وأهميته 

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي.

أقل سعر دولار اليوم اعلي سعر دولار اليومطمال واعمال اخبار مصر مال واعمال سعر الدولار في البنك المركزي البنك المركزي المصري اجازة البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً

ترشيحاتنا

مشاكل البشرة

نوع خضار غير متوقع.. يعالج مشاكل البشرة والجروح والتجاعيد

سرطان الحنجرة

احترس.. أعراض شائعة تكشف سرطان الحنجرة

الجوافة

ظهرت في الصيف .. اعرف تأثير الجوافة على الجسم

بالصور

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

خالد الرسام
خالد الرسام
خالد الرسام

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

الحمص
الحمص
الحمص

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

المشي
المشي
المشي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد