تشكيل منتخب مصر للناشئين لمواجهة البحرين في بطولة العالم لكرة اليد
القصة الكاملة لاستقالة 8 أطباء بطنطا وعميد الكلية: تفاوضنا معهم لإنجاح المنظومة الطبية
باريس سان جيرمان يتصدر قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025.. حضور كاسح في السباق الفردي الأكبر
الحكومة حسمت الأمر.. 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم عقب تطبيق القانون
شلل في تل أبيب.. الحريديم ضد التجنيد وعائلات الأسرى ترفض توسعة الحرب
رفض مصري قاطع .. تسريبات: 4.7 مليار دولار مقابل تهجير ربع مليون فلسطيني
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 7-8-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 7-8-2025، على مستوى البنوك العاملة في مصر.

تحرك الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه زيادة بلغت 10 قروش عن أمس الأربعاء بمختلف البنوك المصرية.

آخر تحديث لسعر الدولار 

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.37 جنيه للشراء و48,47 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي،كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المصري، القاهرة، المصري المتحد".

سعر الدولار

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، الإمارات دبي الوطني".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بنكي سايب ونكست.

سعر الدولار في أغلب البنوك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو  48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، فيصل الاسلامي،مصر ".

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنوك " الاسكندرية، العربي الافريقي الدولي".

أعلى سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبعي في ميد بنك ومصرف أبوظبي الاسلامي والبنك الأهلي الكويتي.

سعر الدولار اليوم اقل سعر الدولار اليوم اعلي سعر دوللار االيوم سعر الدولار في البنك المركزي

فوائد صحية لإستخدام الكمون
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
