قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري الممتاز
سعر الدولار اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم 
استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية عند 48.45 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي  لنحو  48.43 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك ( الأهلي المتحد،

نكست،الإسكندرية،الشركة المصرفية الدولية،  كريدي أجريكول) لنحو  48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو 48.42 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (مصر،  إتش إس بي سي HSBC، العقاري المصري العربي، الأهلي، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي، قناة السويس،   التعمير والإسكان، التجاري الدولي CIB،  أبوظبي الأول، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري،فيصل الإسلامي، البركة، المصرف المتحد) ليسجل  48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند  48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (تنمية الصادرات، ميد بنك) لنحو  48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الكويت الوطني لنحو  48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

