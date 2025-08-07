الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

ينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحون في الدور الأول في امتحانات الثانوية العامة 2025 ، تنسيق الجامعات 2025، وتحديداً نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.
خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع تنسيق 2024 الإلكتروني:
• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .
• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.
وجاءت الحدود الدنيا للمرحلة الثانية
للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات:
طلاب علمي علوم وعلمي رياضة: 68.29 %
طلاب الشعبةالأدبية 58.53%
التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2025 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2025حسب توقعات الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة:
كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض إلى 83%.
الطب البيطري 84.3%
كلية العلوم 81%
الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2025
يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2025، من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025الخاصة به على موقع التنسيق من هنــــا.