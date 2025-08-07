الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

ينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحون في الدور الأول في امتحانات الثانوية العامة 2025 ، تنسيق الجامعات 2025، وتحديداً نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.

خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع تنسيق 2024 الإلكتروني:

• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

وجاءت الحدود الدنيا للمرحلة الثانية

للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات:

طلاب علمي علوم وعلمي رياضة: 68.29 %

طلاب الشعبةالأدبية 58.53%



التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2025 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2025حسب توقعات الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة:

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض إلى 83%.

الطب البيطري 84.3%

كلية العلوم 81%



الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2025



يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2025، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025الخاصة به على موقع التنسيق من هنــــا.