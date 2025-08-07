قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
اللي خايف ميجيش.. خالد الغندور يوجع رسالة غامضة قبل بدء الدوري
الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025
أخبار البلد

تنظيم أنشطة رياضية للمتعافين من الإدمان ضمن خدمات ما بعد العلاج

مركز العزيمة
مركز العزيمة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعاليات ختام دوري رياضي للمتعافين من الإدمان في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة 75 متعافيًا، ويهدف الدوري الرياضي إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية.

ويأتي تنظيم الدوري الرياضي في إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على دعم المتعافين والتأكيد على أهمية إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، وكذلك التأكيد على أن الإدمان مرض يمكن علاجه، من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن "16023" للصندوق ووفقا للمعايير الدولية، إضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضي بين شباب المتعافين كما تم تسليم الفريق الفائز في دوري كرة القدم كأس البطولة والميداليات.

وحرص الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على لقاء المتعافين وفتح حوار معهم لحثهم على الاستمرار في التعافي وسط سعادة كبيرة من المتعافين بهذا الاهتمام المتواصل بهم حتى بعد مرحلة العلاج، وبتكريمهم والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع، مؤكدًا استمرار دعم الصندوق لهم من خلال توفير الأنشطة المختلفة.

تدريب المتعافين على حرف

على جانب آخر وفي نفس السياق يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على إتاحة تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج، للحد من الانتكاسة حيث تم تدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق ضمن برنامج "العلاج بالعمل"، كما يتم أيضا إتاحة توفير تمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي  لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.

عثمان مكافحة وعلاج الإدمان دوري رياضي

