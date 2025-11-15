قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريزيجيه: أي إخفاق مع الأهلي ما بنامش بسببه.. وقلت للاعيبه «بطولة السوبر على شرفي» ولازم نرجع بيها
تعرّف على أبرز حقوق وامتيازات أعضاء مجلس النواب الجديد 2026
رسالة مؤثرة .. خالد الغندور يناشد الزمالك: «انقذوا أسرة محمد صبري»
كل ماتش كأنه نهائي.. «تريزيجيه»: أنا بنزل ماتشات الأهلي «شايل حمل الجماهير»
القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور
مغامرة فنية جديدة.. ريهام عبد الغفور تخوض أخطر أدوارها وتجسّد شخصية مصابة بمتلازمة داون
يارتني ما سبت ايديها.. تركت يد والدتها ليخطفها ذئب في محل وينهي برائتها
أخبار التوك شو| متحدث الصحة يتدخل لحل أزمة مريض قلب على الهواء.. وأحمد موسى يتغنى بتطوير حدائق الفسطاط
ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟
سعر أقل عيار ذهب اليوم 16-11-2025
الحضري: الأداء أولًا قبل النتائج.. وودية الجزائر خطوة لبناء منتخب قوي لكأس العرب 2025
فيريرا يمهل الزمالك 10 أيام قبل شكواه في فيفا والنادي يتجاهل وكيله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظ القاهرة: احتفالية "عشاء في الظلام" ومبادرة "المس حلمك" تجسد إرادة المصريين وقدرتهم على الإلهام والتغيير

الدكتور إبراهيم صابر
الدكتور إبراهيم صابر
أ ش أ

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة احتفالية "عشاء في الظلام"، وحفل توزيع شهادات إتمام دراسة طريقة برايل 2025، الذي أقامته مؤسسة أخبار اليوم ضمن مبادرة "المس حلمك"، بحضور الدكتور محمد العقبي نائبًا عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الكاتب الصحفى إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وأسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار، ومصطفى عبده رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم الإلكترونية، وأحمد المراغي رئيس تحرير مجلة الاخبار برايل. 


وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الفعالية الفريدة تؤكد أن مصر، بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ماضية في طريقها نحو دعم وتمكين جميع أبنائها، وتوفير بيئة عادلة تُتيح لكل فرد أن يُعبّر عن نفسه ويساهم في بناء وطنه بروح من الانتماء والمسئولية.


وقال محافظ القاهرة -في كلمته- " إننا نلتقى اليوم في هذه الليلة المُلهمة، التي تحمل بين طياتها معاني العزيمة والإصرار والإيمان بقدرات الإنسان، مهما كانت التحديات"، مشيرًا إلى أن مبادرة "عشاء في الظلام" التي تنظمها مؤسسة أخبار اليوم الاجتماعية، تجعلنا نعيش تجربة إنسانية عميقة، نشعر فيها بمدى قوة الإرادة التي يمتلكها أبطالنا ممن يتقنون فن الحياة بنور البصيرة لا بنور البصر.


وأضاف محافظ القاهرة أن مبادرة "المس حلمك" هي رسالة أمل وتحدٍ، تجسد قصص نجاح أبطال حقيقيين، أصغرهم لم يتجاوز السبع سنوات وأكبرهم بلغ الستين عامًا، جميعهم اجتهدوا وثابروا حتى تمكنوا من إتقان طريقة برايل، التي فتحت أمامهم آفاق العلم والثقافة والمعرفة، وأثبتوا أن الطموح لا يعرف عمرًا ولا قيودًا ، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأبطال هم رمز للإصرار والإبداع، وقدوة حقيقية لكل من يسعى لتحقيق حلمه ، ومن خلالهم نتعلم أن التفوق لا يتحقق إلا بالإرادة، وأن التميز لا يُصنع إلا بالإيمان بالنفس وبالعمل الدؤوب.


كما عبّر محافظ القاهرة عن تقديره لمؤسسة أخبار اليوم، ووزارة التضامن الاجتماعي، والأزهر الشريف، وكل الشركاء والداعمين لهذه المبادرة الراقية، التي تُجسّد أسمى معاني العمل المجتمعي المشترك.


وأثنى محافظ القاهرة على أبطال برايل الذين أثبتوا أن النور الحقيقي لا يُرى بالعين، بل يُصنع بالقلب، بالإرادة، وبالإصرار على تحقيق الحلم رغم كل الصعاب.
وأكد محافظ القاهرة أن هذه الليلة ليست فقط "عشاء في الظلام"، بل هي نور في طريق الإنسانية، يضيء قلوبنا جميعًا بالأمل والفخر، ويُذكرنا بأن مصر لا تخلو أبدًا من النماذج الملهمة التي تصنع الفارق.


شهد الحفل تسليم شهادات لـ 155 متدربا اجتازوا دورة تعلم لغة برايل فى محافظات القاهرة الكبرى والدقهلية.
وتقوم فكرة عشاء في الظلام على نقل مشاعر الكفيف إلى الشخص المبصر، الذي يعيش معه تجربة الظلام فى ممارسة حياتية عن طريق إطفاء نور المكان، وتهدف التجربة لزيادة الوعي المجتمعي بمتحدي الإعاقة البصرية، وتسليط الضوء على الكفاءات والقدرات التي يمتلكونها، ولإيقاظ الحواس لديهم واختبار شعورهم في الظلام الدامس، وإعادة اكتشاف الحواس بين المبصرين، بمعايشة تجربة إنسانية.


وفي نفس السياق، وقع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والكاتب الصحفى إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بروتوكول تعاون تحت رعاية الهيئة الوطنية للصحافة لتنفيذ المبادرة القومية "صوتك واصل" للتعليم والتدريب على لغة الإشارة لخدمة الموطنين من ذوي الهمم تحت عنوان "القاهرة محافظة صديقة لذوي الهمم"، والذى يهدف إلى نشر لغة الإشارة للابطال من متحدى الإعاقة السمعية والكلامية لتلبية طلباتهم. 


وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة صوتك واصل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجيتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وخدمة أبناء الوطن من متحدي الإعاقة السمعية والكلامية سواء المقيمين بالمحافظة أو من يمرون بها لتحقيق مصلحة ما تحتاج التعامل المباشر بين المواطن ومقدم الخدمة. 


وينص البروتوكول الذي يمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن محافظة القاهرة تعد شريكًا لمؤسسة أخبار اليوم في إطلاق وتفعيل مبادرة "صوتك واصل " والتي تهدف إلى دعم وتمكين العاملين في محافظة القاهرة والمدن والمراكز والأحياء والمديريات التابعة للمحافظة بتعلم لغة الاشارة للتعامل مع متحدى الاعاقة السمعية والكلامية مع وضع شعار محافظة القاهرة في كل ما يخص الحملات الإعلانية في هذا الشأن، كما تلتزم مؤسسة أخبار اليوم بتدريب العاملين، بالإضافة إلى تحمل الأجور الخاصة بالمدربين المختصين في هذا النشاط داخل مركز مؤسسة أخبار اليوم للتدريب، وإعلام المحافظة بمواعيد التدريب المتاحة لديهم .


وتقوم محافظة القاهرة وفق البروتوكول بتوفير المتدربين لحضور فاعليات التدريب، ويحصل المتدربون على شهادة موثقة ومعتمدة من مؤسسة أخبار اليوم باجتياز التدريب، كما يحق لمؤسسة أخبار اليوم وبعد موافقة محافظة القاهرة الاستعانة بمن تراه لإثراء العمل لضمان الاستمرار والثقة والوصول إلى كل ربوع الوطن ويشار إليهم بشركاء النجاح في جميع مطبوعات وإعلانات الحملة الدعائية بالكامل بما لا يخالف القواعد المتبعة في المؤسسات القومية لجمهورية مصر العربية، كما يمنح البروتوكول محافظة القاهرة الحق في الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة فى عمل المواد الفيلمية والفيديوهات الخاصة بمحافظة القاهرة.

محافظ القاهرة احتفالية عشاء في الظلام مبادرة المس حلمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

سلسلة Redmi 15

وحش البطارية يصل مصر.. «شاومي» تطلق سلسلة Redmi 15 رسميًا بأسعار تنافسية تهز الفئة الاقتصادية

"ل ل ي- 1‏" لوحة مرورية

"ل ل ي- 1‏" لوحة مرورية تم بيعها بهذا السعر تنافس عليها 7 أشخاص ‏

كيا وهيونداي

اتهامات استغلال الأطفال تطارد كيا وهيونداي أمام القضاء الأمريكي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد