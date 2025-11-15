محافظ القاهرة: احتفالية "عشاء في الظلام" ومبادرة "المس حلمك" تجسد إرادة المصريين وقدرتهم على الإلهام والتغيير

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة احتفالية "عشاء في الظلام"، وحفل توزيع شهادات إتمام دراسة طريقة برايل 2025، الذي أقامته مؤسسة أخبار اليوم ضمن مبادرة "المس حلمك"، بحضور الدكتور محمد العقبي نائبًا عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الكاتب الصحفى إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وأسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار، ومصطفى عبده رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم الإلكترونية، وأحمد المراغي رئيس تحرير مجلة الاخبار برايل.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الفعالية الفريدة تؤكد أن مصر، بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ماضية في طريقها نحو دعم وتمكين جميع أبنائها، وتوفير بيئة عادلة تُتيح لكل فرد أن يُعبّر عن نفسه ويساهم في بناء وطنه بروح من الانتماء والمسئولية.



وقال محافظ القاهرة -في كلمته- " إننا نلتقى اليوم في هذه الليلة المُلهمة، التي تحمل بين طياتها معاني العزيمة والإصرار والإيمان بقدرات الإنسان، مهما كانت التحديات"، مشيرًا إلى أن مبادرة "عشاء في الظلام" التي تنظمها مؤسسة أخبار اليوم الاجتماعية، تجعلنا نعيش تجربة إنسانية عميقة، نشعر فيها بمدى قوة الإرادة التي يمتلكها أبطالنا ممن يتقنون فن الحياة بنور البصيرة لا بنور البصر.



وأضاف محافظ القاهرة أن مبادرة "المس حلمك" هي رسالة أمل وتحدٍ، تجسد قصص نجاح أبطال حقيقيين، أصغرهم لم يتجاوز السبع سنوات وأكبرهم بلغ الستين عامًا، جميعهم اجتهدوا وثابروا حتى تمكنوا من إتقان طريقة برايل، التي فتحت أمامهم آفاق العلم والثقافة والمعرفة، وأثبتوا أن الطموح لا يعرف عمرًا ولا قيودًا ، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأبطال هم رمز للإصرار والإبداع، وقدوة حقيقية لكل من يسعى لتحقيق حلمه ، ومن خلالهم نتعلم أن التفوق لا يتحقق إلا بالإرادة، وأن التميز لا يُصنع إلا بالإيمان بالنفس وبالعمل الدؤوب.



كما عبّر محافظ القاهرة عن تقديره لمؤسسة أخبار اليوم، ووزارة التضامن الاجتماعي، والأزهر الشريف، وكل الشركاء والداعمين لهذه المبادرة الراقية، التي تُجسّد أسمى معاني العمل المجتمعي المشترك.



وأثنى محافظ القاهرة على أبطال برايل الذين أثبتوا أن النور الحقيقي لا يُرى بالعين، بل يُصنع بالقلب، بالإرادة، وبالإصرار على تحقيق الحلم رغم كل الصعاب.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الليلة ليست فقط "عشاء في الظلام"، بل هي نور في طريق الإنسانية، يضيء قلوبنا جميعًا بالأمل والفخر، ويُذكرنا بأن مصر لا تخلو أبدًا من النماذج الملهمة التي تصنع الفارق.



شهد الحفل تسليم شهادات لـ 155 متدربا اجتازوا دورة تعلم لغة برايل فى محافظات القاهرة الكبرى والدقهلية.

وتقوم فكرة عشاء في الظلام على نقل مشاعر الكفيف إلى الشخص المبصر، الذي يعيش معه تجربة الظلام فى ممارسة حياتية عن طريق إطفاء نور المكان، وتهدف التجربة لزيادة الوعي المجتمعي بمتحدي الإعاقة البصرية، وتسليط الضوء على الكفاءات والقدرات التي يمتلكونها، ولإيقاظ الحواس لديهم واختبار شعورهم في الظلام الدامس، وإعادة اكتشاف الحواس بين المبصرين، بمعايشة تجربة إنسانية.



وفي نفس السياق، وقع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والكاتب الصحفى إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بروتوكول تعاون تحت رعاية الهيئة الوطنية للصحافة لتنفيذ المبادرة القومية "صوتك واصل" للتعليم والتدريب على لغة الإشارة لخدمة الموطنين من ذوي الهمم تحت عنوان "القاهرة محافظة صديقة لذوي الهمم"، والذى يهدف إلى نشر لغة الإشارة للابطال من متحدى الإعاقة السمعية والكلامية لتلبية طلباتهم.



وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة صوتك واصل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجيتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وخدمة أبناء الوطن من متحدي الإعاقة السمعية والكلامية سواء المقيمين بالمحافظة أو من يمرون بها لتحقيق مصلحة ما تحتاج التعامل المباشر بين المواطن ومقدم الخدمة.



وينص البروتوكول الذي يمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن محافظة القاهرة تعد شريكًا لمؤسسة أخبار اليوم في إطلاق وتفعيل مبادرة "صوتك واصل " والتي تهدف إلى دعم وتمكين العاملين في محافظة القاهرة والمدن والمراكز والأحياء والمديريات التابعة للمحافظة بتعلم لغة الاشارة للتعامل مع متحدى الاعاقة السمعية والكلامية مع وضع شعار محافظة القاهرة في كل ما يخص الحملات الإعلانية في هذا الشأن، كما تلتزم مؤسسة أخبار اليوم بتدريب العاملين، بالإضافة إلى تحمل الأجور الخاصة بالمدربين المختصين في هذا النشاط داخل مركز مؤسسة أخبار اليوم للتدريب، وإعلام المحافظة بمواعيد التدريب المتاحة لديهم .



وتقوم محافظة القاهرة وفق البروتوكول بتوفير المتدربين لحضور فاعليات التدريب، ويحصل المتدربون على شهادة موثقة ومعتمدة من مؤسسة أخبار اليوم باجتياز التدريب، كما يحق لمؤسسة أخبار اليوم وبعد موافقة محافظة القاهرة الاستعانة بمن تراه لإثراء العمل لضمان الاستمرار والثقة والوصول إلى كل ربوع الوطن ويشار إليهم بشركاء النجاح في جميع مطبوعات وإعلانات الحملة الدعائية بالكامل بما لا يخالف القواعد المتبعة في المؤسسات القومية لجمهورية مصر العربية، كما يمنح البروتوكول محافظة القاهرة الحق في الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة فى عمل المواد الفيلمية والفيديوهات الخاصة بمحافظة القاهرة.