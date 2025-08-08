قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد متعدد الجبهات .. إسرائيل تعترض مسيّرة حوثية وتشن غارات عنيفة شرق غزة
آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
ألمانيا تعيد رسم خريطة اللجوء.. مباحثات مع رواندا وترحيلات مشددة على الحدود
موسكو: تزايد طلبات اللجوء السياسي من أسرى أوكرانيين يرفضون العودة لبلادهم
إسرائيل تهدد بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا حال الاعتراف بـ فلسطين
مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف.. ووزير العمل: تحرير العقد مهم لضمان الأجر العادل والتأمين الطبي والاجتماعي| أخبار التوك شو
ألمانيا .. تأسيس مجلسًا وطنيًا للأمن وتوسيع صلاحيات المستشارية
محمد صلاح السبب في صفقة مانشستر يونايتد الجديدة
السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم
شكرا.. أصالة نصري تبدأ حفل مهرجان العلمين الجديدة بوصلة طربية
ضبط 13 طن لحوم ودواجن فاسدة في حملة لمراقبة الأسواق بالجيزة .. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سلوى عثمان: لما بيبقى في ايدك سيناريو حلو تقدر تعبر عن الشخصية باتقان

سلوى عثمان
سلوى عثمان
هاني حسين

قالت الفنانة سلوى عثمان، إنّها بدأت التمثيل عندما كانت في الثانوية العامة، ولكن في الإذاعة، مضيفة: "لكي أحترف المهنة، نصحتني والدتي بالحصول على شهادتي، وألا ألغي مذاكرتي وشهادتي من أجل التمثيل".

وتابعت سلوى عثمان، في حوارها مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّها كانت تدرس في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في جامعة القاهرة وكانت تعمل في التمثيل، في أثناء الدراسة، حيث عملت مع نور الدرمرداش في التلفزيون، وتحديدا بمسلسل زغاريد في غرفة الأحزان، حيث عرفته بنفسها، لأن والديها كانا يدرسان في معهد الفنون المسرحية، وكانا زميلين له.

وتابعت: "والدتي لم تعمل بالتمثيل رغم أنها كانت تدرس في قسم التمثيل بالمعهد، وعندما أخبرت نور الدمرداش بأنني أريد أن أمثل، اختبرني في الاستوديو، وبعد ذلك، عرض عليّ المشاركة في مسلسل 15 حلقة، شاركت في 8 حلقات منها، وتعلمت كثيرا من هذه التجربة، لأن نور الدمرداش كان يتميز بالحزم.. في الأول كنت خايفة إني أطلع صوتي، لكنه كان بيزعق لي وهو قاعد في الكنترول".

وأضافت: "التمثيل في مسرح المدرسة تجربة مختلفة تماما عن احتراف التمثيل، ففي بداية الاحتراف كنت أخاف من الأخطاء، وكنت أرتكب الأخطاء بسبب هذا الخوف، ولكن مع مرور الوقت رأيت كبار الممثلين من حولي وهم يرتكبون الأخطاء ويعيدون المشاهد، لذلك أصبحت أكثر هدوءً".

وحول تميز أدائها بـ"السهل الممتنع"، قالت: "لما بيبقى في ايدك سيناريو حلو يعبر عن الشخصية، بعيش جوه الحالة لما بقف قدام الفنان الزميل في المشهد، وبالتالي، أنا مش بتعامل إني هقول كلمتين أو همثل حتة وأطلع، لكن بحاول التركيز والتعبير عن الشخصية"، مشيرةً، إلى أن ملابس الشخصية والديكور والأشخاص المحيطين بها في الاستوديو عوامل مؤثرة ومساعدة على اتقان الشخصية، إذ تشعر بأنها تندمج في الشخصية، وليس أنها تريد أن تمثل فقط.

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

سعر الذهب

الإيجار القديم

الرئيس السيسي

تنسيق الجامعات 2025

مرتضى منصور

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

محمد جبران وزير العمل

جبران: غرامات مضاعفة على صاحب العمل في هذه الحالة.. وإلزام المنشآت بتعليق لائحة الجزاءات

المشاركون في الجلسة

القومي لحقوق الإنسان يكافح خطاب الكراهية بهذا التوجه

القومي للأشخاص ذوي الاعاقة

"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم معرضًا لمنتجاتهم في السويس

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

