سلوى عثمان وأحمد فؤاد سليم يدعوان المصريين للمشاركة في انتخابات الشيوخ

دعت الفنانة سلوى عثمان، والفنان أحمد فؤاد سليم، جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، واصفين هذا الاستحقاق بأنه "واجب دستوري ومسؤولية وطنية"، تعكس حرص الشعب المصري على دعم مسار الدولة وتعزيز استقرار مؤسساتها.

وقال النجمان خلال كلمتهما في الاحتفالية الجماهيرية التي نظمها حزب مستقبل وطن بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم: "زي ما قال الريس.. مصر هتبقى قد الدنيا، وندعو كل سيدات مصر للمشاركة في الانتخابات بكل قوة ومسؤولية".

وأضافا: "الانتخابات مسؤولية، وإحنا رايحين على مستقبل مصر.. إحنا متفائلين، لأن الريس متفائل بشعب مصر، والشعب دايمًا قد التحدي في كل المواقف الوطنية".

وجاءت مشاركة الفنانين في أجواء احتفالية مهيبة شهدها المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن، بحضور قيادات الحزب والآلاف من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن فعاليات دعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، والتي تعكس حجم التفاعل الشعبي مع الاستحقاق الدستوري وأهمية الاصطفاف الوطني خلف الدولة وقيادتها.