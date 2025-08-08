فورد رينجر تسير رغم تغطيتها بـ 1300 رطل من الطين

خضعت شاحنة فورد رينجر سوبر ديوتي لتجربة قاسية لم تكن مجرد اختبار أداء، بل مغامرة حقيقية وسط الطين الثقيل، في ميدان “يو يانجز” بولاية فيكتوريا الأسترالية.

الهدف كان بسيطًا في ظاهره تغطية الشاحنة بأكبر قدر ممكن من الطين، ثم اختبار أدائها وهي محملة بهذه الكتلة اللزجة.

الطين.. العدو الخفي للمركبات

أوضح روب هوجو مشرف تميز المنتجات في فورد أستراليا، أن الطين يعد من أصعب التحديات التي تواجه الشاحنات، حيث يضيف وزنًا هائلًا، ويعيق تدفق الهواء، ويرفع حرارة المكونات بسرعة، فضلًا عن كونه مادة شديدة التآكل قادرة على تعطيل المراوح والمولدات.

حتى بعد تغطيتها بطبقات سميكة من الطين الجاف الذي أضاف نحو 600 كجم إلى وزنها، تم تكليف الشاحنة بسحب كتلة تعادل وزن ثور براهمان بالغ، أي ما بين 800 و1100 كجم.

لم يكن التحدي استعراضًا، بل محاكاة لظروف العمل القاسية في مواقع التعدين النائية، حيث تراكم الطين أمر شائع.

رغم الطابع المثير للتجربة، لم تنشر فورد أي مقاطع دعائية، مؤكدة أن الهدف كان اختبار القدرة الحقيقية، لا التسويق.

وفي مراحل سابقة، خضعت الشاحنة لمسار مليء بـ 300 نتوء يحاكي سنوات من القيادة الشاقة، لضمان صلابة الهيكل وتحمل المكونات.

تأتي رينجر سوبر ديوتي بهيكل معزز، وأقفال تفاضلية أمامية وخلفية، وإطارات قياس 33 بوصة، مع محرك توربو ديزل V6 سعة 3.0 لتر قادر على سحب حتى 4,500 كجم.

إنها نسخة مخصصة للاستخدام المهني الشاق، وستبدأ عمليات التسليم في أستراليا عام 2026، دون خطط حالية لإطلاقها في أمريكا الشمالية.