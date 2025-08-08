قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاجر قطع غيار سيارات .. معلومات لا تعرفها عن سيد صادق وأبرز أعماله
بروتوكول تعاون بين النقل والأوقاف لتعزيز الوعي في استخدام الطرق والمواصلات
بريطانيا تدعو دولة الاحتلال لإعادة النظر في قرار السيطرة على غزة بالكامل
بقوة 5.2 ريختر .. زلزال عنيف يضرب روسيا
عواصف مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بشأن حالة الطقس
بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
دعاء يوم الجمعة مكتوب وقصير.. يزيل الهم ويكشف البلوى
تصل لـ46 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تستمر لأسبوع
سمكة مشوية من السماء تحدث ضجة عالمية.. أغرب حريق في كندا| ما القصة؟
انطلاق بطولة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم الجمعة 8-8-2025 والقنوات الناقلة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.. تفاصيل
أستراليا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.. ويجب وقف القتال في غزة
رياضة

8.6 مليار جنيه.. ترتيب الفرق الأغلى في الدوري المصري 2025/2026

رباب الهواري

تنطلق اليوم النسخة 67 من الدوري الممتاز لكرة القدم وسط تطلعات وآمال وأحلام كبيرة بموسم قوي مليء بالاثارة والندية والتشويق بين الأندية المنافسة خاصة وأن تلك النسخة ستكون أستثنائية وستشهد مشاركة اكبر عدد من الفرق في موسم واحد بالمسابقة بتواجد 21 فريقا.
 

ويزيد عدد الأندية المشاركة في المسابقة من حدة المنافسة وتجعل الجميع ينتظر المباريات بشغف وترقب كبير وتدخل الأندية المنافسات بطموحات كبيرة لتحقيق اللقب وأثبات الذات لها وتحقيق النجاح الذي يليق بالجماهير.

وتشهد النسخة الجديد من الدوري مشاركة 21 فريقا بعد قرار رابطة الأندية الموسم الماضي إلغاء الهبوط مع اعتماد صعود ثلاثة فرق من الدرجة الثانية مع الالتزام بخريطة طريق في النسخة الثلاثة للدوري الممتاز بداية من الدوري الجديد غدا للعودة مرة أخري بالنظام القديم بمشاركة 18 ناديا.

ومن المنتظر أن تهبط 4 أندية من الدوري الجديد مع صعود ثلاثة أندية ليكون الدوري الموسم المقبل مكونا من 20 فريق مع هبوط 4 فريق وصعود ثلاثة علي أن يكون الدوري الموسم بعد المقبل مكونا من 19 فريق ثم يهبط 4 فرق مع صعود ثلاثة ليكون 18 فريقا.
 

وستلعب النسخة الجديدة من الدوري بنظام دوري من دور واحد بحيث يلعب كل فريق 20 مباراة تنتهي من خلالها تلك المرحلة في شهر مارس من العام المقبل ثم يتم تقسيم المرحلة الثانية إلي مجموعتين تتنافس أول 7 فرق في الترتيب علي اللقب بنظام دوري من دور واحد بينما في المجموعة الثانية تتنافس الأندية من المركز الثامن وحتي الـ21 علي البقاء في المسابقة وتلعب أيضا المجموعة مباريات من دور واحد.
 

وتبلغ القيمة التسويقية للدوري الممتاز 155.08 مليون يورو ما يعادل 8.6 مليار جنيه ويعد النادي الأهلي أغلي فريق في الدوري الموسم الجديد بقيمة تسويقية بلغت 38.35 مليون يورو يليه بيراميدز 22.10 مليون يورو ثم الزمالك 14.55 مليون يورو بينما يعد وادي دجلة أقل قيمة تسويقية بـ775 ألف يورو قبله كهرباء الاسماعيلية بـ850 ألف يورو وقبله المقاولون العرب بـ1.93 مليون يورو.

الاهلي الزمالك بيراميدز دوري نايل اخبار الرياضة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

تنسيق المرحلة الثانية كليات التمريض 2025.. شروط القبول والأماكن المتاحة

تنسيق المرحلة الثانية كليات التمريض 2025.. شروط القبول والأماكن المتاحة

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

ارشيفية

السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم

المتهمة وابنتها

التحقيق في إشعال سيدة وابنتها في باب شقة جارهما بالطالبية

سلمي الرحالة

بلاغ ضد سلمى الرحالة لإهانة قيم المجتمع

صحة الشرقية

عاد من الموت.. إنقاذ حياة شاب بعد توقف عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي وسقوط من علو بالشرقية

فستان صيفي .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

حبيبة الملايين.. بعد 23 عاما فولكس فاجن تودع سيارتها الشهيرة

فورد رينجر تسير رغم تغطيتها بـ 1300 رطل من الطين

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

