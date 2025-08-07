محمود الخطيب للاعبي التنس: الأهلي يثمن من يحافظ على قيمه وثوابته

طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي من لاعبي تنس الطاولة باستمرار حصد البطولات لإسعاد الجماهير.

وقال الخطيب خلال حفل فوز رجال وسيدات التنس بالدوري: "النادي الأهلي تاريخ ومبادئ وتطوير، ويجب على كل فرد أن يؤدي رسالة داخل النادي، ويحافظ على قيم وثوابت الأهلي من خلال تصرفاته وإصراره على بذل أقصى الجهد للتتويج بالبطولات".

وأضاف:"أشكركم وأشكر الأجهزة الفنية على الأداء والفوز ببطولة الدوري التي يجب أن تظل دائمًا داخل النادي، لاسيما أن الأهلي يقدم كل الدعم لكافة الفرق للفوز بالألقاب"

وأوضح أن البطولة ليست مجرد تنافس فقط، لكن الأهم أن يكون اللاعب واللاعبة قدوة من خلال تنفيذ تعليمات الجهاز، والتحلي بصفات خاصة تعكس شخصية الأهلي.

وتابع:" أنتم تكتبون التاريخ.. والأهلي يُثمِّن ويقدر من يعمل ويحافظ على قيمه وثوابته".

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اليوم على تكريم فريقي التنس الأرضي عمومي «رجال وسيدات» بعد الفوز بلقب الدوري العام موسم ٢٠٢٥، وذلك بحضور محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، وخالد مرسي، مدير مقر النادي بالجزيرة، وخالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي، والأجهزة الفنية والإدارية لقطاع التنس الأرضي.

شهدت مراسم التكريم عرض فيلم تسجيلي يستعرض مشوار فريقي الرجال والسيدات في بطولة الدوري وصولًا إلى التتويج باللقب، ثم أعقبه مراسم تكريم اللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى تكريم الدكتور طارق صبحي، رئيس جهاز التنس، ونواب رئيس الجهاز بفروع النادي، وتم تكريم محمود عبد المبدي، المدير الفني، ويمنى حسن، المدرب العام، وكافة الأجهزة الفنية والإدارية.

