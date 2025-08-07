تعرف على غيابات الأهلي أمام مودرن سبورت بالدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء غد بإستاد مختار التتش قبل أن يعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة من مساء غد في الجولة الأولي من منافسات مسابقة الدوري والتي يسعي فيها الفارس الأحمر للدفاع عن لقبه وحصد البطولة للمرة الرابعة علي التوالي و46 في تاريخه.

ويفقد الفريق الأحمر في تلك المباراة جهود كل من مروان عطية وإمام عاشور للإصابة بخلاف اللاعبين الذين رحلوا عن الصفوف وهم عمرو السولية وعلي معلول وأكرم توفيق ورامي ربيعه وكريم الدبيس ووسام أبوعلي ويحيي عطية الله.

وسيكون مران اليوم هو الفيصل في اختيار التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد وإن كان خوسيه ريبيرو لديه قناعة كاملة بمجموعة من اللاعبين وعلي رأسهم محمد الشناوي حارس المرمي.