من بينهم تريزيجيه.. أغلى 3 صفقات في الدوري المصري

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن أغلى 3 صفات في الدوري المصري.

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “وفقًا لترانسفير ماركت...أغلى ثلاث صفقات حتى الآن في الدوري المصري”.

إيفرتون إلى بيراميدز بقيمة بلغت 2.41 مليون يورو

خوان ألفينا بيزيرا إلى الزمالك بقيمة بلغت 1.8 مليون يورو

محمود حسن "تريزيجيه" إلى الأهلي بقيمة بلغت 1.6 مليون يورو ".



أكد احمد مصطفي زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن زميله محمود حسن تريزيجيه لاعب كبير وقدم الكثير للقلعة الحمراء وللمنتخب الوطني ولا يوجد لديه شك بأنه سوف يقدم موسما قويا ومميزا للغاية.

وقال زيزو :" جماهير الأهلي استقبلتني بشكل رائع، ولا أحد يتخيل كيف أنتظر بداية الموسم لكي أقدم كل ما يمكن، وسوف يشاهد الجميع نسخة مختلفة وجديدة من حيث العطاء في الملعب.. فالمنافسة قوية للغاية بين كل اللاعبين؛ لأن كل مركز يتواجد به أكثر من لاعب مميز، وهي ظاهرة صحية وتتيح للمدير الفني خيارات عديدة، والأهلي يشارك في بطولات عديدة، ويحتاج إلى سكواد قوي وجاهز بنفس الجودة». واسترجع زيزو بداية مشواره مع الفريق "

وأضاف: "كنت أنتظر بداية مشواري مع الأهلي بفارغ الصبر، وكنت أشعر بحماس كبير، وتدربت بقوة، وجهزت نفسي للبطولة الكبيرة، وربما لم تكن النتائج موفقة بالنسبة لنا، ولكنها كانت بداية جيدة لي، والقادم سيكون أفضل بإذن الله".