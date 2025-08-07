قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 3.44 ريختر يضرب الإمارات قرب البطحاء
تصعيد متعدد الجبهات .. إسرائيل تعترض مسيّرة حوثية وتشن غارات عنيفة شرق غزة
آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
ألمانيا تعيد رسم خريطة اللجوء.. مباحثات مع رواندا وترحيلات مشددة على الحدود
موسكو: تزايد طلبات اللجوء السياسي من أسرى أوكرانيين يرفضون العودة لبلادهم
إسرائيل تهدد بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا حال الاعتراف بـ فلسطين
مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف.. ووزير العمل: تحرير العقد مهم لضمان الأجر العادل والتأمين الطبي والاجتماعي| أخبار التوك شو
ألمانيا .. تأسيس مجلسًا وطنيًا للأمن وتوسيع صلاحيات المستشارية
محمد صلاح السبب في صفقة مانشستر يونايتد الجديدة
السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم
شكرا.. أصالة نصري تبدأ حفل مهرجان العلمين الجديدة بوصلة طربية
صدى البلد يكشف تفاصيل جلسة محمد يوسف بلاعبي الأهلي قبل انطلاق الدوري

عبدالحكيم أبو علم

 حرص محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي علي عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل إنطلاق الموسم الجديد اكد خلالها أن موسم الإنتقالات قد انتهي وبالتالي فان القائمة الموجودة ستكون مستمرة وهو لن يسمح بأي خروج عن النص أو اعتراض وسيواجه ذلك بعقوبات في منتهي القوة .

وقال يوسف أن الإدارة فعلت كل شئ ووفرت صفقات ولاعبين ومستحقات ومعسكرات وجماهير الأهلي لا تتأخر عن الدعم في كل مكان وزمان ، وأضاف:" المعادلة تنتظر الاكتمال بالتركيز وتحقيق البطولات لإسعاد الملايين التي لا تتمني شئ سوي الفوز والألقاب".

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته مساء غدا بإستاد مختار التتش قبل أن يعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة من مساء غد في الجولة الأولي من منافسات مسابقة الدوري والتي يسعي فيها الفارس الأحمر للدفاع عن لقبه وحصد البطولة للمرة الرابعة علي التوالي و46 في تاريخه.

ويفقد الفريق الأحمر في تلك المباراة جهود كل من مروان عطية وإمام عاشور للإصابة بخلاف اللاعبين الذين رحلوا عن الصفوف وهم عمرو السولية وعلي معلول وأكرم توفيق ورامي ربيعه وكريم الدبيس ووسام أبوعلي ويحيي عطية الله .

وسيكون مران اليوم هو الفيصل في إختيار التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد وإن كان خوسيه ريبيرو لديه قناعة كاملة بمجموعة من اللاعبين وعلي رأسهم محمد الشناوي حارس المرمي.
 

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

