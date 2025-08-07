صدى البلد يكشف تفاصيل جلسة محمد يوسف بلاعبي الأهلي قبل انطلاق الدوري

حرص محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي علي عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل إنطلاق الموسم الجديد اكد خلالها أن موسم الإنتقالات قد انتهي وبالتالي فان القائمة الموجودة ستكون مستمرة وهو لن يسمح بأي خروج عن النص أو اعتراض وسيواجه ذلك بعقوبات في منتهي القوة .

وقال يوسف أن الإدارة فعلت كل شئ ووفرت صفقات ولاعبين ومستحقات ومعسكرات وجماهير الأهلي لا تتأخر عن الدعم في كل مكان وزمان ، وأضاف:" المعادلة تنتظر الاكتمال بالتركيز وتحقيق البطولات لإسعاد الملايين التي لا تتمني شئ سوي الفوز والألقاب".

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته مساء غدا بإستاد مختار التتش قبل أن يعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة من مساء غد في الجولة الأولي من منافسات مسابقة الدوري والتي يسعي فيها الفارس الأحمر للدفاع عن لقبه وحصد البطولة للمرة الرابعة علي التوالي و46 في تاريخه.

ويفقد الفريق الأحمر في تلك المباراة جهود كل من مروان عطية وإمام عاشور للإصابة بخلاف اللاعبين الذين رحلوا عن الصفوف وهم عمرو السولية وعلي معلول وأكرم توفيق ورامي ربيعه وكريم الدبيس ووسام أبوعلي ويحيي عطية الله .

وسيكون مران اليوم هو الفيصل في إختيار التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد وإن كان خوسيه ريبيرو لديه قناعة كاملة بمجموعة من اللاعبين وعلي رأسهم محمد الشناوي حارس المرمي.

