الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي  اليوم على تكريم فريقي التنس الأرضي عمومي «رجال وسيدات» بعد الفوز بلقب الدوري العام موسم ٢٠٢٥، وذلك بحضور محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، وخالد مرسي، مدير مقر النادي بالجزيرة، وخالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي، والأجهزة الفنية والإدارية لقطاع التنس الأرضي. 


شهدت مراسم التكريم عرض فيلم تسجيلي يستعرض مشوار فريقي الرجال والسيدات في بطولة الدوري وصولًا إلى التتويج باللقب، ثم أعقبه مراسم تكريم اللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى تكريم الدكتور طارق صبحي، رئيس جهاز التنس، ونواب رئيس الجهاز بفروع النادي، وتم تكريم محمود عبد المبدي، المدير الفني، ويمنى حسن، المدرب العام، وكافة الأجهزة الفنية والإدارية.


وقام الخطيب بتكريم منير طه الأب الروحي للتنس بالنادي.
حرص محمود الخطيب في مستهل كلمته خلال الحفل على تهنئة «رجال وسيدات التنس» والأجهزة الفنية بلقب الدوري، وطالبهم بالاستمرار في حصد البطولات وتعزيز قيم وثوابت النادي في كافة المنافسات، وأن يظلوا دائما قدوة للنشء. 


وقال: «النادي الأهلي تاريخ ومبادئ وتطوير، ويجب على كل فرد أن يؤدي رسالة داخل النادي، ويحافظ على قيم وثوابت الأهلي من خلال تصرفاته وإصراره على بذل أقصى الجهد للتتويج بالبطولات». 
وواصل الخطيب حديثه: «أشكركم وأشكر الأجهزة الفنية على الأداء والفوز ببطولة الدوري التي يجب أن تظل دائمًا داخل النادي، لاسيما أن الأهلي يقدم كل الدعم لكافة الفرق للفوز بالألقاب». 


وأكد رئيس النادي أن البطولة ليست مجرد تنافس فقط، لكن الأهم أن يكون اللاعب واللاعبة قدوة من خلال تنفيذ تعليمات الجهاز، والتحلي بصفات خاصة تعكس شخصية الأهلي.


وأعرب عن سعادته برؤية رواد التنس في الحفل، وطالب الجيل الحالي أن يكونوا قدوة للنشء، وأن يسيروا على خطى الرواد. 
واختتم محمود الخطيب كلمته، مطالبًا الجميع العمل بإخلاص، وقال: «أنتم تكتبون التاريخ.. والأهلي يُثمِّن ويقدر من يعمل ويحافظ على قيمه وثوابته». 


وفي ختام الحفل، حرص لاعبو ولاعبات الفريق على التقاط الصور التذكارية مع الخطيب. 
 

