مصادر أمريكية: إقالة العديد من كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي

أفادت شبكة ABC الأمريكية نقلا عن مصادرها بأن العديد من كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أُقيلوا من مناصبهم هذا الأسبوع دون إبداء الأسباب .

وفي وقت سابق أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بإقالة كارلا هايدن مديرة مكتبة الكونجرس، أول امرأة وأول أمريكية من أصل إفريقي تتولى هذا المنصب الرفيع.

يُشار إلى أن هايدن تلقت إشعارا رسميا من البيت الأبيض يبلغها بإنهاء خدماتها الفوري.



وجاءت الرسالة التي وقعها نائب مدير شؤون الموظفين الرئاسيين ترينت مورس: "نيابة عن الرئيس ترامب، نعلمك بإنهاء خدماتك كمديرة لمكتبة الكونجرس فورا، مع الشكر على خدمتك".

وكانت هايدن، التي عينها الرئيس السابق باراك أوباما عام 2016، قد حصلت على تأييد ساحق من مجلس الشيوخ بأغلبية 74 صوتا مقابل 18 فقط. وكان من المقرر أن تنتهي ولايتها التي تستمر عشر سنوات في 2024.

وتعد مكتبة الكونجرس أكبر مكتبة في العالم من حيث المساحة وعدد الكتب، وتلعب دورا محوريا في حفظ التراث الفكري الأمريكي.

ويأتي قرار الإقالة في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة جدلا واسعا حول حرية التعبير وحقوق الأقليات.