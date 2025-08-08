قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يتخذ قرارا عاجلا بشأن الاحتياطي الفيدرالي.. وارتفاع أسعار الذهب
500 جنيه دفعة واحدة.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025
مصادر أمريكية: إقالة العديد من كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي
آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس
اليوم وبمشاركة 21 ناديا.. انطلاق النسخة 67 للدوري المصري
سعر الدولار اليوم 8-8-2025
غليان في الشارع الإسرائيلي.. ونتنياهو يتهم المحتجين بـ"الأجندات الممولة"
قانون الإيجار القديم الجديد.. فترة انتقالية ومساكن بديلة للفئات غير القادرة
بوتين يفتح باب القمم.. والإمارات مرشحة لاستضافة لقاء ناري مع ترامب
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم
مقـ.تل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في غارة اسرائيلية على مدينة زحلة في لبنان
اقتصاد

سعر الدولار اليوم 8-8-2025

محمد يحيي

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8-8-2025، بدون تغيير.

الدولار في السوق الرسمية

مع بدء تعاملات اليوم الجمعة، ثبت سعر الدولار أمام الجنيه بعد زيادة طفيفة سجلها أمس الخميس قبل اغلاق العمل في الجهاز المصرفي.

اغلاق العمل في البنوك

مع انتهاء تعاملات أمس اعلن البنك المركزي المصري تعطل العمل في البنوك المصرية بمناسبة تزامنهها مع بدء مواعيد الراحة الأسبوعية.

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك

ومع بداية اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت، يتزامن تنفيذ مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك المصرية لكل العاملين في الجهاز المصرفي.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات أمس الخميس ، على مستوى البنوك العاملة في مصر.

تحرك الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه زيادة بلغت 10 قروش عن أمس الأربعاء بمختلف البنوك المصرية.

آخر تحديث لسعر الدولار 

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.37 جنيه للشراء و48,47 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي،كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المصري، القاهرة، المصري المتحد".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، الإمارات دبي الوطني".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بنكي سايب ونكست.

سعر الدولار في أغلب البنوك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو  48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، فيصل الاسلامي،مصر ".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنوك " الاسكندرية، العربي الافريقي الدولي".

أعلى سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبعي في ميد بنك ومصرف أبوظبي الاسلامي والبنك الأهلي الكويتي.

