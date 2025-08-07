تنسيق المرحلة الثانية كليات التمريض 2025.. شروط القبول والأماكن المتاحة

تواصل كليات التمريض 2025 تصدر قوائم محركات البحث، بعد إعلان وزارة التعليم العالي رسميًا الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية 2025، حيث تعتبر هذه الكليات خيارًا مفضلًا للعديد من طلاب شعبة علمي علوم ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بكليات القمة مثل الطب أو الصيدلة أو العلاج الطبيعي.

أهمية الدراسة في كليات التمريض تعود إلى توفير فرص عمل مستقرة وسريعة بعد التخرج، إلى جانب مكانتها المهنية والإنسانية في القطاع الصحي، ما يجعلها وجهة مرغوبة في اختيارات التنسيق.

موعد تسجيل المرحلة الثانية 2025

بدأت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 يوم الأربعاء 6 أغسطس، وتستمر حتى الأحد 10 أغسطس 2025، لمدة 5 أيام، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق.

ولابد على الطلاب سرعة التسجيل خلال الفترة المحددة لتفادي أي مشاكل تقنية أو تأخير في إدخال الرغبات.

تنسيق كلية التمريض 2025 المرحلة الثانية

كشفت وزارة التعليم العالي عن التفاصيل الكاملة لتنسيق المرحلة الثانية 2025، موضحة أن كليات التمريض جاءت ضمن الحد الأدنى المعلن للشعبة العلمية، مما يفتح الباب أمام آلاف الطلاب للالتحاق بها في مختلف الجامعات الحكومية.

وتتوفر أماكن في كليات التمريض بمختلف محافظات الجمهورية، وتشمل جامعات القاهرة، عين شمس، المنصورة، الإسكندرية، الزقازيق، أسيوط، بني سويف، سوهاج، طنطا، وغيرها.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2025

فيما يلي تفاصيل الحد الأدنى للقبول وفقًا للنظامين الحديث والقديم:

النظام الحديث:

الشعبة العلمية: 220 درجة بنسبة 68.75%، لعدد 246,642 طالبًا

الشعبة الأدبية: 205 درجات بنسبة 64.06%، لعدد 36,406 طلاب

الإجمالي: 283,048 طالبًا

النظام القديم:

الشعبة العلمية: 280 درجة بنسبة 68.29%، لعدد 3,506 طلاب

الشعبة الأدبية: 240 درجة بنسبة 58.53%، لعدد 764 طالبًا

الإجمالي: 4,270 طالبًا

بذلك يبلغ العدد المتوقع للطلاب المتقدمين في المرحلة الثانية من النظامين معًا نحو 287,318 طالبًا وطالبة.

شروط القبول في كلية التمريض 2025

وضعت وزارة التعليم العالي عددًا من المعايير والشروط لقبول الطلاب في كليات التمريض، وهي كالتالي:

النجاح في شهادة الثانوية العامة

أن يكون الطالب من شعبة علمي علوم

الحصول على 75% على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية

تحقيق الحد الأدنى للقبول الذي يحدده مكتب التنسيق

اجتياز الكشف الطبي المُعتمد من الكلية

التفرغ التام للدراسة، وعدم الزواج أو التخطيط للزواج خلال فترة الدراسة

الكليات المتاحة في تنسيق التمريض 2025 (شعبة علمي علوم)

تتوزع كليات التمريض في مختلف الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، وتشمل الأماكن المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2025 ما يلي:

جامعات القاهرة الكبرى:

كلية التمريض بجامعة القاهرة

كلية التمريض بجامعة عين شمس

كلية التمريض بجامعة حلوان

كلية التمريض بجامعة السادات (المنوفية)

جامعات الدلتا:

كلية التمريض بجامعة الإسكندرية

كلية التمريض بجامعة طنطا

كلية التمريض بجامعة الزقازيق

كلية التمريض بجامعة المنوفية (شبين الكوم)

كلية التمريض بجامعة بنها

كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ

كلية التمريض بجامعة دمنهور

كلية التمريض بجامعة دمياط

جامعات الصعيد:

كلية التمريض بجامعة الفيوم

كلية التمريض بجامعة بني سويف

كلية التمريض بجامعة المنيا

كلية التمريض بجامعة أسيوط

كلية التمريض بجامعة سوهاج

كلية التمريض بجامعة جنوب الوادي (قنا)

كلية التمريض بجامعة أسوان

كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد

جامعات القناة وسيناء:

كلية التمريض بجامعة قناة السويس (الإسماعيلية)

كلية التمريض بجامعة بورسعيد

مدة الدراسة في كليات التمريض

تبلغ مدة الدراسة الإجمالية خمس سنوات، موزعة كالتالي:

4 سنوات دراسية تشمل الدراسة النظرية والتدريب العملي

سنة الامتياز (السنة الخامسة): يتلقى فيها الطالب تدريبًا عمليًا داخل مستشفيات جامعية، بإشراف مباشر من الكلية، لتأهيله مهنيًا لممارسة مهنة التمريض

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2025

يُمكن للطلاب تسجيل رغباتهم بسهولة من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق:

https://tansik.digital.gov.eg

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح

ترتيب الرغبات بعناية، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي

مراجعة البيانات والتأكد منها قبل الضغط على زر "تسجيل الرغبات"

طباعة نسخة من الرغبات المسجلة للاحتفاظ بها

نصائح مهمة للطلاب قبل اختيار كلية التمريض

راجع درجاتك جيدًا وتأكّد من ملاءمتها للحد الأدنى

تأكد من قراءة شروط الكلية بشكل دقيق، خاصة شرط التفرغ التام

احرص على إدخال كلية التمريض في الرغبات الأولى إذا كانت ضمن أولوياتك

تابع أخبار وزارة التعليم العالي والتحديثات عبر موقع التنسيق

فرص التوظيف بعد التخرج من كلية التمريض

خريجو كليات التمريض يتمتعون بفرص توظيف عالية داخل:

المستشفيات الحكومية والجامعية

القطاع الخاص الطبي

مراكز الرعاية الأولية

العمل بالخارج في العديد من الدول التي تعترف بالشهادة المصرية

فرص الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه في التخصصات التمريضية

ولتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية أو تعديلها، يمكن للطلاب الدخول مباشرة إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg