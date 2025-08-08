قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاجر قطع غيار سيارات .. معلومات لا تعرفها عن سيد صادق وأبرز أعماله
بروتوكول تعاون بين النقل والأوقاف لتعزيز الوعي في استخدام الطرق والمواصلات
بريطانيا تدعو دولة الاحتلال لإعادة النظر في قرار السيطرة على غزة بالكامل
بقوة 5.2 ريختر .. زلزال عنيف يضرب روسيا
عواصف مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بشأن حالة الطقس
بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
دعاء يوم الجمعة مكتوب وقصير.. يزيل الهم ويكشف البلوى
تصل لـ46 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تستمر لأسبوع
سمكة مشوية من السماء تحدث ضجة عالمية.. أغرب حريق في كندا| ما القصة؟
انطلاق بطولة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم الجمعة 8-8-2025 والقنوات الناقلة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.. تفاصيل
أستراليا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.. ويجب وقف القتال في غزة
أخبار البلد

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

محمد إبراهيم

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية.

بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ، والذى يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين .

وألقى اللواء أسامة سمير عبد اللطيف قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنطقة الجنوبية العسكرية ، مؤكداً حرص المقاتلين على الإرتقاء بالمستوى التدريبى وصولاً لأعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الجنوبية العسكرية ، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالي العالي والإرتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للفرد المقاتل.

كما أوصى وزير الدفاع بالحفاظ على الأسلحة والمعدات وتعظيم الإستفادة منها لتظل القوات المسلحة فى أعلى درجات اليقظة والإستعداد لتنفيذ أى مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف ، مؤكداً على أهمية مواصلة البحث والإطلاع للإرتقاء بمستوى الوعى لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات على كافة الأصعدة.

كما شاركهم تناول وجبة الغداء مشيداً بالجهود المبذولة فى الحفاظ  على الوطن وصون مقدراته.

وزير الدفاع المنطقة الجنوبية العسكرية الفريق أحمد خليفة القوات المسلحة

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

