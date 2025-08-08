قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يتخذ قرارا عاجلا بشأن الاحتياطي الفيدرالي.. وارتفاع أسعار الذهب
500 جنيه دفعة واحدة.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025
مصادر أمريكية: إقالة العديد من كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي
آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس
اليوم وبمشاركة 21 ناديا.. انطلاق النسخة 67 للدوري المصري
سعر الدولار اليوم 8-8-2025
غليان في الشارع الإسرائيلي.. ونتنياهو يتهم المحتجين بـ"الأجندات الممولة"
قانون الإيجار القديم الجديد.. فترة انتقالية ومساكن بديلة للفئات غير القادرة
بوتين يفتح باب القمم.. والإمارات مرشحة لاستضافة لقاء ناري مع ترامب
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم
مقـ.تل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في غارة اسرائيلية على مدينة زحلة في لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم وبمشاركة 21 ناديا.. انطلاق النسخة 67 للدوري المصري

رابطة الأندية
رابطة الأندية
رباب الهواري

تستعد الجماهير المصرية لانطلاق النسخة 67 من الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم وسط تطلعات وآمال وأحلام كبيرة بموسم قوي مليء بالاثارة والندية والتشويق بين الأندية المنافسة خاصة وأن تلك النسخة ستكون أستثنائية وستشهد مشاركة اكبر عدد من الفرق في موسم واحد بالمسابقة بتواجد 21 فريقا.
 

وتزيد عدد الأندية المشاركة في المسابقة من حدة المنافسة وتجعل الجميع ينتظر المباريات بشغف وترقب كبير وتدخل الأندية المنافسات بطموحات كبيرة لتحقيق اللقب وأثبات الذات لها وتحقيق النجاح الذي يليق بالجماهير.
 

وتشهد النسخة الجديد من الدوري مشاركة 21 فريقا بعد قرار رابطة الأندية الموسم الماضي إلغاء الهبوط مع اعتماد صعود ثلاثة فرق من الدرجة الثانية مع الالتزام بخريطة طريق في النسخة الثلاثة للدوري الممتاز بداية من الدوري الجديد غدا للعودة مرة أخري بالنظام القديم بمشاركة 18 ناديا.
 

ومن المنتظر أن تهبط 4 أندية من الدوري الجديد مع صعود ثلاثة أندية ليكون الدوري الموسم المقبل مكونا من 20 فريق مع هبوط 4 فريق وصعود ثلاثة علي أن يكون الدوري الموسم بعد المقبل مكونا من 19 فريق ثم يهبط 4 فرق مع صعود ثلاثة ليكون 18 فريقا.
 

وستلعب النسخة الجديدة من الدوري بنظام دوري من دور واحد بحيث يلعب كل فريق 20 مباراة تنتهي من خلالها تلك المرحلة في شهر مارس من العام المقبل ثم يتم تقسيم المرحلة الثانية إلي مجموعتين تتنافس أول 7 فرق في الترتيب علي اللقب بنظام دوري من دور واحد بينما في المجموعة الثانية تتنافس الأندية من المركز الثامن وحتي الـ21 علي البقاء في المسابقة وتلعب أيضا المجموعة مباريات من دور واحد.

الاهلي الزمالك بيراميدز الاسماعيلي سيراميكا دوري نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية رسميًا

الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

مصلحة الضرائب

الضرائب ترد على مزاعم فحص حسابات وهواتف مشاهير التيك توك | خاص

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

على البحر.. داليا مصطفى تستعرض جمالها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

خالد الرسام
خالد الرسام
خالد الرسام

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

الحمص
الحمص
الحمص

فيديو

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد