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تحقيقات

كيف أعاد الرئيس السيسي لمهنة الصحافة شموخها؟.. الدكتورة فاطمة سيد أحمد تجيب

الدكتورة فاطمة سيد
الدكتورة فاطمة سيد أحمد

تبذل القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودا كبيرة للحد من الآثار السلبية المترتبة عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية المستعرة منذ 19 شهرا، والتخفيف عن كاهل المواطنين في مواقع العمل المختلفة داخل جمهورية مصر العربية، خاصة أرباب القلم العاملين بمهنة الصحافة.

زيادة بدل التدريب للصحفيين 

ووجه الرئيس السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بتنفيذ عدة قرارات، السبت 16 سبتمبر 2023، وذلك على هامش زيارته لمحافظة بني سويف؛ لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، بهدف امتصاص تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي خلفت تحديات جسام خاصة على شعوب الدولة النامية والناشئة ومن بينها مصر، حيث جاءت القرارات كالتالي:

  • زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
  • زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
  • رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
  • زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.
  • مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.
  • سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
  • قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
  • إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

من جانبها ثمنت الكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، توجيهات الرئيس السيسي للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بتنفيذ عدد من القرارات التي تدعم المواطنين خاصة الجماعة الصحفية وجاءت استكمالا لحزم الدعم والمساندة المتواصلة والمقدمة من قبل القيادة السياسية لأبناء مصر منذ ظهور جائحة كورونا في العام 2019، وحتى اليوم.

أصوات المصريين مسموعة 

وقالت "سيد أحمد": "ذكر الرئيس السيسي الصحفيين أمس بكلمته في الحشد الشعبي الذي جاء مرحبا بالرئيس في محافظة بني سويف، وكان هذا تقدير للصحفيين ومهنتهم، وأن الرئيس على علم تام بكل فئات الشعب؛ لأن الصحفيين غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأن الرئيس رأى من حقهم زيادة فى بدل التكنولوجيا التي تساعدهم في أداء مهمتهم السامية".

وأكدت الكاتبة الصحفية من خلال منشور على صفحتها بـ"فيسبوك": "وبذلك يكون الرئيس قد أعاد للمهنة شموخها وأهمية دورها الذي نال منه المستفيدون حتى يعوقوا الصحفيين عن أداء دورهم كمصدر هام فى كشف الحقائق وتبصير الشعب ورفع وعيه ومعنوياته".

كان مجلس أمناء الحوار الوطني ثمن تصريحات الرئيس السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف إبتداءً من تأكيده على أن إيمانه الصادق بحيوية المجتمع المصري بكافة مكوناته وبقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم، كان وراء دعوته للحوار الوطني، والتي جمعت النسيج المصري بكل عناصره.

ووجه مجلس الأمناء الشكر للرئيس على وصفه الحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطني بأنها مشجعة على الاستمرار فيه، مما جعل استجابة سيادته لها فورية، وتوجيه الحكومة بدراستها ووضع آليات تنفيذها والبدء في تفعيل هذه الآليات.

كما ينظر المجلس بكل التقدير للقرارات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها الرئيس من بني سويف، والتي من شأنها تخفيف أعباء عن المواطنين في ظل ظروف اقتصادية ومالية دقيقة يمر بها العالم وتمر بها مصر، والتي تدل كذلك على أن أصوات المصريين مسموعة ومحل عناية بالتعاطي الإيجابي المسؤول، وأنه بتكاتف جميع مكونات المجتمع المصري والعمل والصبر يمكن التغلب على كل حدث أو موقف تمر به بلدنا وشعبنا.

فيما أشاد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بقرارات الرئيس السيسي والتي تضمنت زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين، قائلا: "قرار بدل التكنولوجيا يعكس اهتمام القيادة السياسية بأحوال الصحفيين، أي إجراء يهدف لرفع الأعباء عن المواطنين شيء جيد خاصة في الأوضاع الاقتصادية الصعبة".

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