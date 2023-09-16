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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أصوات المصريين مسموعة.. الحوار الوطني يثمن بحفاوة بالغة قرارات الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته اليوم لمحافظة بني سويف إبتداءً من تأكيده على أن إيمانه الصادق بحيوية المجتمع المصري بكافة مكوناته وبقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم، كان وراء دعوته للحوار الوطني، والتي جمعت النسيج المصري بكل عناصره.

ووجه مجلس الأمناء الشكر للرئيس على وصفه الحزمة الاولى من مخرجات الحوار الوطني بأنها مشجعة على الاستمرار فيه، مما جعل استجابة سيادته لها فورية، وتوجيه الحكومة بدراستها ووضع آليات تنفيذها والبدء في تفعيل هذه الآليات.

كما ينظر المجلس بكل التقدير للقرارات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها الرئيس اليوم من بني سويف، والتي من شأنها تخفيف أعباء عن المواطنين في ظل ظروف اقتصادية ومالية دقيقة يمر بها العالم وتمر بها مصر، والتي تدل كذلك على أن أصوات المصريين مسموعة ومحل  عناية  بالتعاطي الإيجابي المسؤول، وأنه بتكاتف جميع مكونات المجتمع المصري والعمل والصبر يمكن التغلب على كل حدث أو موقف تمر به بلدنا وشعبنا.

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