هدية للنخبة المصرية.. حزب المؤتمر: قرارات الرئيس السيسي دليل نجاح الحوار الوطني

أكد الدكتور رضا فرحات محافظة الإسكندرية والقليوبية الأسبق ونائب رئيس حزب المؤتمر، أنه تم اكتشاف وجود مساحات كبيرة من التوافق بين القوى السياسية في الحوار الوطني.



وأضاف الدكتور رضا فرحات محافظة الإسكندرية والقليوبية الأسبق ونائب رئيس حزب المؤتمر، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الحوار الوطني بمثابة هدية من الرئيس السيسي للنخبة المصرية".

وأشار: "الرئيس السيسي اتخذ قرارات فورية في بعض توصيات الحوار الوطني نتيجة إحساسه بنجاحه"، موضحا: "تم النقاش بأريحية تامة في جلسات الحوار الوطني وتنازل جزء عن رأيه لصالح الجزء الآخر حتى يمكن الوصول إلى توافق في المواضيع المطروحة".

