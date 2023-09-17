أولوية المرور تفقد عامل توصيل الإبصار وتقود طالبا للسجن

في أحد شوارع القاهرة ساد الزحام مع تكدس السيارات، وأراد اسماعيل، عامل توصيل الطلبات للمنازل الاسراع لتوصيل «الأوردر» الخاص بتوصيله والعودة مسرعًا إلى المحل الذي يعمل به.



وأثناء مرور إسماعيل، عامل توصيل الطلبات، بدراجته النارية تصادف في الوقت نفسه خروج الطالب سيف من منزله للذهاب إلى جامعته وكان متأخرًا ويريد اللحاق بأتوبيس الجامعة وأثناء سعيه لذلك، حدثت بينه وبين إسماعيل مشاجرة في الطريق العام للاختلاف على أولوية المرور.

عامل توصيل الطلبات



ولم يترك اسماعيل فرصة له وتجاوزه محولا اللحاق بتوصيل الطلب المكلف به فقام سيف بتناول قطعة حجرية من الطريق وضربه من الخلف ولكن في هذه اللحظة أدار اسماعيل ظهره ليرد على سيف شتائمه ودعواته لتستقر القطعة الحجرية في عينه.



صرخ اسماعيل “ عامل” في الشارع وتجمع المارة وتم نقل اسماعيل إلى المستشفى والتحفظ على «سيف» الطالب، وجاء تقرير مصلحة الطب الشرعي ليُفاجأ عامل التوصيل والطالب بأن إصابة اسماعيل عبارة عن انفجار بالعين اليسرى ترتب عليه فقد الابصار النافع لها مما يعتبر عاهة مستديمة يستحيل برؤها 35% حدثت نتيجة المصادمة بجسم صلب كقطعة حجرية و ما في حكمها على نحو ويتفق والتصوير الوارد بأقٌوال المجني عليه في توقيت معاصر لتاريخ الواقعة.

تم القبض على سيف الطالب وأحالته النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبته بالسجن 5 سنوات وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 200 جنيهًا أتعاب محاماه.