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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محكمة أسرة أبو ظبي تقضي بتمكين طليق نجمة آراب أيدول من رؤية ابنته

روان عليان
روان عليان

قضت الدائرة الأولى أحوال شخصية، بمحكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، بقرارها في الدعوى رقم 1401 لسنة 2023 عرائض أبو ظبي، بشأن رؤية مايا سامر سمير ابنة روان عليان نجمة آراب أيدول.

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تمكين طليق نجمة آراب أيدول من رؤية ابنته

وقضت المحكمة بعد الإطلاع على الملحق رقم 1401 لسنة 2023، وإعمالا لنصوص المادة رقم 140 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية، بتمكين سامر سمير من رؤية المحضونة مايا من مواليد 2014، يوم السبت من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرا وحتى السابعة مساء مع الاصطحاب عن طريق مركز رؤية المحضونين.

وكانت دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، أصدرت قرارها في الدعوى رقم 331 لسنة 2019 أحوال نفس أبو ظبي، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2023 أمر على عريضة أبو ظبي، بشأن إبنة روان عليان نجمة آراب أيدول.

وقررت المحكمة منع سفر المحضونة مايا سامر ، على أن يعمم على جميع منافذ دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك في الدعوى المقامة من والدها سامر سمير، ضد والدتها روان عليان نجمة آراب أيدول.

وكانت النيابة العامة في القاهرة، قررت حفظ التحقيقات في واقعة اتهام روان عليان نجمة آراب أيدول بتعريض حياة ابنتها للخطر بمنطقة مدينة نصر، حيث تسلمت تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام روان عليان نجمة آراب أيدول بتعريض حياة ابنتها للخطر.

ووردت تحريات مباحث مدينة نصر بمعرفة المقدم أحمد صقر رئيس مباحث قسم مدينة نصر ثاني إلى نيابة مدينة نصر بشأن البلاغ المقدم من سامر سمير ضد الفنانة روان عليان نجمة آراب أيدول بخصوص واقعة سفرها خارج البلاد بالصغيرة مايا دون موافقة طليقها وتعريض حياة ابنتها للخطر.

وأسفرت تحريات المباحث عن أن الفنانة قامت بمغادرة البلاد وبصحبة طفلتها دون علم الشاكي، وكانت النيابة العامة قد أمرت بسرعة إجراء التحريات في اتهام الفنانة روان عليان نجمة برنامج عرب أيدول، لاتهامها بتعريض حياة ابنتها للخطر والسفر بها خارج البلاد بالمخالفة للأمر الوقتي بمنع الصغيرة من السفر.

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