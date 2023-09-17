كبار المديرين الماليين يشعرون بقلق كبير حول مستقبل لندن.. ماذا يحدث؟

قال أغلبية المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى الذين استطلعهم “بنك لويدز”، إن لندن قد تتخلى عن ريادتها كواحدة من العواصم المالية في العالم، وهو الوضع الذي تتقاسمه مع نيويورك.

وأظهر استطلاع معنويات المؤسسات المالية الذي أجراه البنك أن 64% من قادة القطاع يعتقدون أن مدينة لندن ستعاني من الركود كمركز عالمي مقارنة بمنافسيها، حسبما ذكرت صحيفة “City A.M”.

ومدينة لندن، والتي يشار إليها على نطاق واسع باسم “المدينة”، هي منطقة مالية تاريخية وموطن لكل من بورصة لندن وبنك إنجلترا.

وقالت ليزا فرانسيس، العضو المنتدب في بنك لويدز للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، إن “مكانة مدينة لندن كمركز مالي رائد وصلت إلى نقطة تحول”.

وبحسب ما ورد، واجهت المنطقة شيئًا من أزمة الثقة، حيث تخلت العديد من الشركات بشكل مطرد عن الأسواق المدرجة في لندن، واختارت بورصات الأوراق المالية الكبرى الأخرى.

وقالت ربع الشركات التي شملها الاستطلاع الذي أجراه البنك إنها تفضل نقل بعض موظفيها المقيمين في المملكة المتحدة إلى الخارج إذا فقدت لندن مكانتها كواحدة من المراكز المالية الرائدة في العالم في السنوات الخمس المقبلة.

وقال ديفيد جوك، رئيس السياسة العامة في ماكفارلانس ووزير الخزانة السابق، إن “عددًا من العوامل، بما في ذلك عدم اليقين السياسي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وزيادة المنافسة الدولية، يعني أنه لا يمكننا أن نكون راضين عن أنها ستظل دائمًا في القمة”.