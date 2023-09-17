الأردن يعلن زيادة تعريفة مياه الشرب بداية من ديسمبر



وافقت الحكومة الأردنية، (الأحد)، على خطة لزيادة تعريفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».



وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن هذه الخطة تأتي «انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023 - 2040، التي تهدف لتحقيق الأمن المائي، وتحسين التزويد والخدمة المقدّمة للمشتركين».

وأضافت الوكالة أن خطة إعادة هيكلة تعريفة المياه تتضمن زيادة تدريجية سنوية بمتوسط 4.6 بالمائة بداية من ديسمبر المقبل.

وأوضحت الوكالة أن الشريحة الأولى للاستهلاك ستكون معفاة من الزيادة، مشيرة إلى أن الحكومة تدعم شرائح الاستهلاك المختلفة بنسب متفاوتة تبلغ بالمتوسط 64 بالمائة.

ومن جانبه، قال وزير المياه والري محمد النجار إن الزيادة في قيمة تعريفة المياه المنزلية ليست لها علاقة بالمديونية وبأي استثمارات رأسمالية.