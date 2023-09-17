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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب دهسته سيارة على الطريق الدولي بالشيخ زويد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقى شاب مصرعه متأثرا بجراحه بعد أن دهسته سيارة مسرعة أثناء محاولة عبوره  الطريق الدولي الشيخ زويد رفح شمال سيناء، حيث تم نقله إلى المستشفى ، وتم اخطار الأجهزة المعنية بالحادث لتتولى التحقيق.

تبين الشاب المصاب 20 عاما صدمته سيارة نصف نقل ، وأصيب بإصابات متفرقة وحالته حرجة ، وتم نقله إلى مستشفي الشيخ زويد المركزي .

 

سيارة مسرعة

وقال شهود عيان،  أن الشاب كان يعبر الطريق الدولي العريش رفح ..حيث صدمته سيارة مسرعة أمام قرية الشلاق،  وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي لتلقي العلاج لكنه توفى متأثرا باصابته رغم محاولات الأطباء انقاذه.

وتم اخطار الأجهزة المعنية بالحادث والتحقيق في ملابسات الحادث. والتوصل إلى قائد السيارة نصف نقل الذي صدمت الشاب.

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الشيخ زويد شاب الطريق الدولى مصرع

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