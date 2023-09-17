نقابة المعاشات: الزيادات بلغت 45% منذ نوفمبر الماضي

خصص برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، فقرة خاصة للحديث عن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة، حول زيادة المعاشات وتكافل وكرامة التي سيستفيد منها ملايين المصريين.

وقال إبراهيم ابو العطار، أمين عام نقابة المعاشات، "إن المعاشات زادت بنسبة تتراوح من 21% إلى 45% خلال الفترة من شهر 11 الماضي وحتى أكتوبر القادم، مشددا على أن تلك الزيادات لم تحدث في تاريخ المعاشات.

ولفت إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات خلال الأعوام الماضية، ساهمت كثيرا في تقليل وتخفيف حجم المعاناة الاقتصادية العالمية، متابعا:" لولا تلك الإجراءات لزادت المعاناة علينا".

وأوضح أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين يصل إلى 11 مليون مواطن، بمتوسط 8 أو 7 ملايين أسرة، مطالبا بتطوير سريع لمنظومة الصحة والتأمين الصحي الخاص بأصحاب المعاشات.