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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لم تحدث في التاريخ.. أمين نقابة المعاشات: الزيادة تتراوح من 21% لـ45%

إبراهيم أبو العطار
إبراهيم أبو العطار أمين عام نقابة المعاشات

خصص برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، فقرة؛ للحديث عن قرارات الرئيس السيسي أمس من بني سويف، حول زيادة المعاشات، وتكافل وكرامة، التي سيستفيد منها ملايين المصريين.

وقال إبراهيم أبو العطار، أمين عام نقابة المعاشات،:" علينا أن ندعو للرئيس السيسي بمزيد من التقدم والوفيق فيما هو قادم.. فهو يقوم بعمله على أكمل وجه"، متابعا: المواطن المصري مدرك تماما للأزمة العالمية.

وأضاف إبراهيم أبو العطار" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، :" المبادرات التي يطلقها الرئيس السيسي وقراراته الأخيرة، دليل على أن الرئيس على قرب من الشارع المصري وما يحدث بداخله، مشددا على أن هناك مغرضين يريدون إفساد أي تقدم.

واسترسل: "لازم مانديش فرصة لأي حد يحدث خصومات وينشر شائعات بين الشعب والقيادة والحكومة.. ويجب علينا أن ننتقد بعضنا البعض بعيدا عن الدخلاء وبشكل وأسلوب راقٍ".

ولفت إلى أن المعاشات زادت بنسبة تتراوح من 21% إلى 45% خلال الفترة من شهر 11 2022 وحتى أكتوبر 2023، مشددا على أن تلك الزيادات لم تحدث في تاريخ المعاشات، ولكن مردودها على الناس مش واضح؛ بسبب التضخم العالمي. 

المعاشات زيادة المعاشات تكافل وكرامة السيسي التضخم العالمي

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