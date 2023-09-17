عضو التحالف الوطني: قرارات الرئيس السيسي تنحاز للمواطن.. وحياة كريمة غيرت الريف| فيديو

قال النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشعر بمعاناة المواطنين، مؤكدا أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها أمس في بني سويف هو انتصار للمواطن البسيط وتخفيف الأعباء عن كاهله.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن 11 مليون صاحب معاش ومستفيد من مضاعفة المنحة الاستثنائية، مشددا عل أن الدولة تسعى دائما لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جراء أزمات عالمية.



وأشار إلى أن المواطن طالما شعر أن الرئيس يشعر به هذاء يمثل بعدا معنويا كبيرا له، مؤكدا أن قرارات الرئيس السيسي دائما ما تنحاز لأصحاب المعاشات والطبقة المتوسطة.



وأوضح أن إنجازات الرئيس السيسي تتحدث عن نفسها في كل المحافظات، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الريف المصري وحياة 60 مليون مواطن مصري، مشددا على أن المرحلة الثانية ستنطلق بـ 1500 قرية في 20 محافظة.



أكد أن تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بلغت 300 مليار جنيه بـ 1500 قرية، مضيفا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يقدم كل الدعم للأسر الأكثر احتياجا.



لفت إلى أن توحيد البيانات على مستوى المحافظات ساهم في تقديم الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن هناك 20 مليار جنيه يتم إنفاقه في صورة غذاء وعلاج ونفقات مختلفة للأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى 251 ألف متطوع بالتحالف الوطني للعمل الأهلي على الأرض.

