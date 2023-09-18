«لسنا بحاجه الآن».. روسيا تعرض إرسال مساعدات غذائية لكوريا الشمالية|ماذا قالت الآخيرة؟

قال السفير الروسي لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيجورا، يوم الأحد، إن روسيا مستعدة لتقديم مساعدات غذائية لـ كوريا الشمالية، لكن بيونج يانج تقول إنها تستطيع الاستغناء عن المساعدة الخارجية لأن لديها محصولا جيدا.

وأوضح ماتسيجورا في تصريحات إعلامية: "لقد عرضنا مساعدتنا وقدمنا 50 ألف طن من القمح في عام 2020 مجانًا كمساعدة إنسانية، وكنا على استعداد للقيام بذلك الآن مرة أخرى، ولكن أصدقائنا الكوريين يقولون لنا بصراحة: "شكرًا جزيلا لكم، سنخبركم عندما يكون الوضع صعبا، الآن كل شيء على ما يرام، وفي الواقع لديهم حصاد جيد للغاية هذا العام".

في وقت سابق، قال وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف، إن الزيارة الرسمية التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا انتهت.

ووصل كيم إلى روسيا في 12 سبتمبر بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأجرى الزعيمان محادثات في ميناء فوستوتشي الفضائي يوم الأربعاء، بشكل فردي ومع الوفود.

وكانت روسيا أول دولة زارها كيم بعد جائحة فيروس كورونا عندما تم إغلاق حدود بلاده بشكل صارم. وتمت زيارة كيم السابقة إلى روسيا في الفترة من 24 إلى 26 أبريل 2019. ووصل إلى مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا على متن قطاره الشخصي.