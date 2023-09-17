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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضائح بايدن..عضوة بالكونجرس تكشف سبب تورط أمريكا في حرب بالوكالة ضد روسيا

بايدن وزيلينسكي
بايدن وزيلينسكي

قالت عضوة الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، إن الولايات المتحدة منخرطة في حرب بالوكالة مع روسيا لأن عائلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مأزق ولا يمكنها قول لا للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قالت جرين: "نحن اليوم في حرب في أوكرانيا، في حرب بالوكالة مع روسيا، لأن بايدن في مأزق… لم يستطع أن يقول لا لزيلينسكي، وما زال لا يستطيع أن يقول لا لزيلينسكي".

ولفتت عضوة الكونجرس، إلى أنه حتى أثناء تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس، تلقت كييف مليار دولار من الولايات المتحدة مقابل إقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكين من منصبه.

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وفي نهاية أغسطس، ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلاً عن نسخ من رسائل البريد الإلكتروني، أن نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، ساعد في تنسيق خطة لإغلاق القضايا المرفوعة ضد رئيس ومالك شركة الغاز الأوكرانية “بوريسما"، نيكولاي زلوتشيفسكي.

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