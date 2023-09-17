تفاصيل صادمة.. الكشف عن سبب رفض زيلينسكي التفاوض مع روسيا

قال كبير المحللين السابق في وزارة الخارجية اليابانية، ماسارو ساتو، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يرفض المفاوضات مع روسيا؛ من أجل إنقاذ نفسه وعائلته.

وحسب صحيفة “نيكي” اليابانية، قال ساتو، إن “زيلينسكي سيخوض الصراع حتى النهاية، وإلا فسيتم شنقه.. يعلم زيلينسكي أنه إذا أوقف الأعمال العدائية؛ فسيتم شنقه، لذلك سيستمر حتى النهاية”.

وأضاف: "بعد ذلك، على الأقل، سيتمكن هو وعائلته من الفرار".

وأشار ساتو إلى أن السلطات الأمريكية لن تقبل استسلام كييف دون قتال، وبالتالي فإن الصراع سيستمر، موضحا أن هذا قد يصب في مصلحة روسيا.

وأوضح أن المواجهة ستنتهي بشروط موسكو، لأن الانقسام بين كييف وشركائها سيزداد حدة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو لم ترفض قط الحوار مع كييف، وأنها مستعدة لاستئناف عملية التفاوض في أي وقت.