زيلينسكي يستعد لإلقاء خطاب في الكونجرس الأمريكي .. تفاصيل

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلاً عن أحد مساعدي قيادة مجلس الشيوخ، أنه المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كلمة، أمام الكونجرس، خلال زيارته للولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وحسب شبكة “سي إن إن”، قال المسؤول الذي لم يذكر اسمه، إن "زيلينسكي يعتزم التحدث إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال زيارته إلى الكابيتول هيل".

بدورها، أشارت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلاً عن مصدر، إلى أن زيلينسكي سيتحدث إلى أعضاء مجلس الشيوخ على خلفية خطط ممثلي الحزب الجمهوري في مجلس النواب لمنع طلب الإدارة في واشنطن الحصول على 24 مليار دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا.

وقدمت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طلبا مماثلا في أغسطس.