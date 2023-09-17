مفاجأة.. زيلينسكي قد يلتقي وزير خارجية روسيا في الأمم المتحدة

قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيحضر اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في الجمعية العامة الأسبوع المقبل.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي خطابا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أيضًا أن يشارك في اجتماع مجلس الأمن في اليوم التالي، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا بعد.

وردا على سؤال حول إمكانية لقاء لافروف وزيلينسكي، أجاب نيبينزيا أنه “من الواضح أن روسيا ستشارك في الاجتماع الرفيع المستوى القادم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا كما فعلت في جميع اجتماعات المجلس السابقة بشأن هذه القضية”، حسبما ذكرت شبكة “آر تي” الروسية.

وأضاف أن لافروف سيمثل بلاده في الاجتماع المقرر عقده يوم 20 سبتمبر.

ولم تكن هناك اتصالات رفيعة المستوى بين موسكو وكييف منذ فشل محادثات السلام في إسطنبول أواخر مارس 2022، بعد شهر من اندلاع الصراع بين الجارتين.

وفي الخريف الماضي، وقع زيلينسكي على مرسوم رسمي يمنعه من التفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال نيبينزيا إن مشاركة الزعيم الأوكراني في الجمعية العامة ستكون بمثابة عرض آخر بنتائج عملية “صفر”، وهو أمر نموذجي لجميع المبادرات المسيسة الأخرى للولايات المتحدة وحلفائها فيما يتعلق بأوكرانيا.

وأضاف: “بالنسبة لزيلينسكي.. فإن دور الممثل الكوميدي على المسرح مألوف بالطبع، لكننا، كدولة مؤسسة للأمم المتحدة، نشعر بالحزن لرؤية المنصة العالية لهذه المنظمة يتم استخدامها للترويج الذاتي، إن لم يكن للسخرية الصريحة”.

وقال مصدر بالأمم المتحدة لوكالة “تاس”، إن أوكرانيا يمكن أن يمثلها كبير دبلوماسييها، ديمتري كوليبا، ولكن ليس زيلينسكي، في اجتماع مجلس الأمن.

وأوضح المصدر أن هذه الفعاليات لا تتطلب حضور رؤساء الدول وعادة ما تقام على المستوى الوزاري. التقى لافروف وكوليبا آخر مرة وجهاً لوجه في أوائل مارس 2022.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة بوليتيكو، نقلاً عن مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية لم يذكر اسمه، أن زيلينسكي يخطط لاستخدام خطابه في الأمم المتحدة والاجتماعات الشخصية مع القادة لإقناع الدول “المترددة” بدعم أوكرانيا في الصراع مع روسيا.