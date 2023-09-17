لافروف: أمريكا تحارب روسيا في أوكرانيا بهذه الأساليب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه بغض النظر عما تقوله الولايات المتحدة، فإنها تدير الحرب في أوكرانيا، وتزودها بالأسلحة والذخائر وتدعمها بالمعلومات الاستخبارية عبر الأقمار الصناعية.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال لافروف هذه التصريحات في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، تعليقا على قرار واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى.

وأضاف لافروف أن ما يحدث هو أن أمريكا تُعد أوكرانيا منذ سنوات طويلة للقتال بالنيابة عنها لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، لافتًا إلى أنهم يقودون الحرب ضد موسكو.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد ذكرت أمس السبت، أن واشنطن تقترب من اتخاذ قرار بنقل صواريخ "ATACMS" إلى أوكرانيا.

ويبلغ مدى صواريخ ATACMS حوالي 300 كيلومتر ويمكن إطلاقها بواسطة أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "HIMARS".