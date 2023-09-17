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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: حرب أوكرانيا تأكل الاهتمام العالمي من الدول الفقيرة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

من المفترض أن تركز الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام على الجنوب العالمي، فتعالج قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي أشعرت العديد من الدول الفقيرة في العالم أنها نُسيت في العام الماضي بسبب الضجة التي اندلعت بشأن أوكرانيا. 

فوفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أخذت أوكرانيا اهتماما وأموالا أكبر من كل دول العالم الفقيرة خلال عام.

لا تزال الانقسامات العالمية الناجمة عن الحرب الروسية تهدد بأن تحتل مركز الاهتمام.

وقد اعترفت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بأنهم لا يستطيعون اعتبار الدعم الواسع من الجزء الأكبر من أعضاء الأمم المتحدة أمرا مفروغا منه في معارضة حرب موسكو دون إيلاء اهتمام أكبر لأولويات مجموعة الـ 77 التابعة للأمم المتحدة، وهي تحالف فضفاض من البلدان النامية.

ستبدأ اجتماعات الجمعية العامة باجتماع لمدة يومين حول أهداف التنمية المستدامة.

تم تحديد هذه الأهداف السبعة عشر - مثل القضاء على الفقر والجوع، وتوفير الرعاية الصحية الجيدة والتعليم للجميع - من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015، بهدف تحقيقها بحلول عام 2030.

ومن المرجح أن يظل نصف مليار شخص يعيشون في فقر في عام 2030. 

ولن يذهب ما يقرب من 100 مليون طفل إلى المدارس.

وفي بعض المجالات، يتجه التقدم نحو الاتجاه المعاكس. 

وتهدف القمة التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء إلى إعادة تركيز الجهود الدولية المتضافرة على هذه القضايا.

 

الجمعية العامة للأمم المتحدة الجنوب العالمي الدول الفقيرة

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