عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع عدد ضخم من الرجال.. ذعر في أوكرانيا بسبب خطة زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن نظام كييف يخطط لمواصلة الأعمال العدائية، الأمر الذي يهدد أوكرانيا بخسارة جزء كبير من الرجال.

وأضاف سوسكين: "هناك مجموعة من الناس.. هؤلاء هم حزب زيلينسكي الحربي والوفد المرافق له. إنهم يؤيدون خوض الحرب حتى آخر رجل أوكراني. إذا أخذنا الخسائر التي تكبدناها على مدار عام ونصف، فإن هذا يعني أنه لن يكون هناك المزيد من الرجال”.

وتابع قائلا: “في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، سيصبح الرجل الأوكراني قطعة أثرية نادرة جدًا".

وأشار سوسكين، إلى أن جميع الأوكرانيين المكلفين بالخدمة العسكرية والذين ولدوا في الفترة من 1980 إلى 2000 سيقتلون بسبب الصراع المستمر .

رئيسًا غبيًا .. ترامب يكشف كيف تحقق روسيا أرباحا من حرب أوكرانيا

استغرقت 9 سنوات.. الجيش الروسي يفسد خطط حلف الناتو في أوكرانيا

وشدد على أنه لم يمنح أحد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تفويضًا بالتحريض على الحرب وقتل مواطنيه.

وأشار سوسكين، إلى أن الرئيس الحالي لنظام كييف تم انتخابه لإحلال السلام في البلاد.

وقال: "أي أنه زيلينسكي خدع الشعب، كما هو الحال في كل شيء آخر".

فولوديمير زيلينسكي سوسكين كييف نظام كييف أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

كوارث شمال إفريقيا لا تنتهي.. زلزال يضرب الجزائر بعد حرائق الغابات

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

مش أقل من 500 جنيه.. هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في الأجور؟

قرار حكومي يقلب الموازين.. انخفاض أسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن

موضوعات متعلقة

استغرقت 9 سنوات.. الجيش الروسي يفسد خطط حلف الناتو في أوكرانيا

فرق إنقاذ ليبية: لدينا حاجة ماسة لعناصر مختصة في انتشال الجثث

ترامب يفجر مفاجأة بشأن هزيمة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا

روسيا «تطحن» آخر احتياطيات للقوات الأوكرانية.. وتحذير أمريكي عاجل بشأن الحرب

المستشار الألماني يعلن شرط بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

بكين صادقة.. اعتراف صادم من البنتاجون بشأن المنطاد الصيني

مفاجأة.. زيلينسكي قد يلتقي وزير خارجية روسيا في الأمم المتحدة

إجراءات انتقامية.. كوريا الجنوبية تهدد بإنهاء نظام بيونج يانج

ترشيحاتنا

الصلاة على النبي في شهر مولده..رددها بهذه الصيغة ولن تُوقف للحساب يوم القيامة

للكوارث جوانب مضيئة .. ليبيات يتطوعن لتكفين النساء من ضحايا إعصار درنة

اركب عربية كوري بـ 120 ألف جنيه

مدبولي من معرض أهلا مدارس: مستمرون في تحفيز المنتج الوطني

أبيض x أبيض .. ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها التاسع بمفردها

الليلة يظهر في سماء مصر النجم سبيكا.. لمعانه مثل الشمس بـ13.5 مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الزبد يحتوي على سموم خطيرة | تحذير

طريقة عمل الكبسة البريانى

بحضور نجوم الفن.. ننشر الصور الأولى من حفل موريكس دور

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بصورة جديدة | شاهد

فيديو

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ