قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن نظام كييف يخطط لمواصلة الأعمال العدائية، الأمر الذي يهدد أوكرانيا بخسارة جزء كبير من الرجال.

وأضاف سوسكين: "هناك مجموعة من الناس.. هؤلاء هم حزب زيلينسكي الحربي والوفد المرافق له. إنهم يؤيدون خوض الحرب حتى آخر رجل أوكراني. إذا أخذنا الخسائر التي تكبدناها على مدار عام ونصف، فإن هذا يعني أنه لن يكون هناك المزيد من الرجال”.

وتابع قائلا: “في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، سيصبح الرجل الأوكراني قطعة أثرية نادرة جدًا".

وأشار سوسكين، إلى أن جميع الأوكرانيين المكلفين بالخدمة العسكرية والذين ولدوا في الفترة من 1980 إلى 2000 سيقتلون بسبب الصراع المستمر .

وشدد على أنه لم يمنح أحد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تفويضًا بالتحريض على الحرب وقتل مواطنيه.

وأشار سوسكين، إلى أن الرئيس الحالي لنظام كييف تم انتخابه لإحلال السلام في البلاد.

وقال: "أي أنه زيلينسكي خدع الشعب، كما هو الحال في كل شيء آخر".