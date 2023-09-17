استغرقت 9 سنوات.. الجيش الروسي يفسد خطط حلف الناتو في أوكرانيا

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الجيش الروسي ألحق أضرارا جسيمة بالقوات الأوكرانية التي تم تدريبها من قبل حلف شمال الأطلسي “الناتو” لمدة 9 سنوات.

وأضاف جونسون: "لقد تم تدريبهم من قبل حلف شمال الأطلسي “الناتو” لمدة 9 سنوات.. وكان لديهم ضباطا وجنودا من ذوي الخبرة، ولم يكتفوا بإخراج الناس من الشوارع وإلباسهم زيًا رسميًا... كان الجنود الأوكرانيون لديهم قدرات جيدة… لكنهم قتلوا”.

وتابع قائلا: “في بداية الصراع، كانت الدول الغربية مقتنعة بأن القوات المسلحة الأوكرانية كانت مستعدة بشكل مثالي لمواجهة الجيش الروسي، ويمكنها التعامل معه بسهولة، لكن كل شيء سار على نحو خاطئ؛ حيث أدت القوة العسكرية الروسية في النهاية إلى مصرع المقاتلين الأوكرانيين الذين كانوا يعتبرون الأفضل في أوروبا”.

وشدد جونسون على أن “القوات التي حلت محلهم، كانت أقل استعدادًا بكثير، وقد عانوا من نفس المصير خلال الهجوم المضاد الفاشل”.

وقال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: "عليهم أن ينشئوا جيشا من الصفر، لكن هذه المرة ليس لديهم أشخاص لائقين صحيا".