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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يفجر مفاجأة بشأن هزيمة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن أوكرانيا تخسر بالفعل في صراع كان من الممكن تجنبه من خلال الموافقة في البداية على خسارة جزء من أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال ترامب: "وسائل الإعلام لم تعد تتحدث عن الحرب... مما يعني أن أوكرانيا تخسر”، مضيفا أن “الهجوم الأوكراني لم يحدث قط”.

كما أعرب الرئيس السابق عن ثقته في أن كييف يمكنها في البداية تجنب الصراع من خلال الموافقة على الاعتراف بخسارة جزء من الأراضي، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

وقال ترامب : "بصراحة، كان بإمكانهم التوصل إلى اتفاق بشأن منطقة أصغر مما احتلته روسيا بالفعل. ولم يكن أحد ليموت"، مؤكدا أنه كان يشير إلى شبه جزيرة القرم وغيرها من المناطق التي انضمت إلى روسيا.

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وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أنه "الآن لا أحد يعرف حتى ما إذا كانت أوكرانيا ستتم السيطرة عليها”.

شبه جزيرة القرم روسيا ترامب أوكرانيا

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