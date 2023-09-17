ترامب: كل تصريحات بايدن تبدو أكاذيب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تعليقا على التناقضات في خطابات الرئيس الأمريكي الحالي، إن كل تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تبدو أكاذيب.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال ترامب: "كل ما يقوله يبدو وكأنه كذب… إنه أمر فظيع".

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى ذكريات بايدن أنه كان في مباني مركز التجارة العالمي في نيويورك التي دمرها الإرهابيون في اليوم التالي للهجمات.

إلي ذلك، قال ترامب، إنه مستعد لحل معظم مشاكل الولايات المتحدة في فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام؛ إذا فاز في انتخابات الرئاسة عام 2024.

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، قال ترامب: "في غضون ستة أشهر إلى عام، سيتم حل العديد من المشاكل، تقريبا جميع المشاكل التي ناقشناها".

وأضاف ترامب، أنه ”لا ينبغي للناخبين أن يرغبوا في انتخاب مرشحين لرئاسة الولايات المتحدة يتحدثون عن القدرة على حل مشاكل الولايات المتحدة في غضون 8 سنوات”.

كما استبعد الرئيس الأمريكي السابق، إمكانية الترشح لولاية ثالثة كرئيس للولايات المتحدة في حال فوزه بانتخابات 2024.