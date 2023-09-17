قرار مفاجئ من ترامب حول فوزه في انتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

استبعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إمكانية الترشح لولاية ثالثة كرئيس للولايات المتحدة في حال فوزه بانتخابات 2024.

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، قال ترامب، ردا على سؤال عما إذا كان هناك سيناريو يرغب فيه في إعادة انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة مرة أخرى إذا فاز في الانتخابات عام 2024: "لا".

ودونالد ترامب هو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة، وفي عام 2020 خسر الانتخابات أمام المرشح الديمقراطي الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة حديثة مع برنامج "Meet the Press"، عن تركه للرئيس بايدن “رسالة لطيفة” في البيت الأبيض عندما ترك منصبه.

وسألت كريستين ويلكر ترامب في المقابلة المقرر بثها يوم الأحد: "لكن قيل أنك تركت رسالة للرئيس بايدن عندما تركت منصبك، هل يمكنك أن تعطينا القليل من المعنى عما قلته" ، وقال ترامب إنه ترك لبايدن رسالة وإنه استغرق الكثير من الوقت في التفكير فيها واصفاً أياها ملاحظة جميلة.

وقال ترامب لويلكر: “أود أن يقوم بعمل عظيم، حتى لو كان سيئا للغاية من الناحية السياسية”.

ويقال إنه تقليد رئاسي حيث يترك الرئيس المغادر وراءه رسالة شخصية لخليفته، ولم يكن من الواضح ما إذا كان ترامب سيواصل هذا التقليد منذ رفض التنازل عن انتخابات 2020.