رسالة لطيفة.. ماذا ترك ترامب للرئيس بايدن عند توليه منصبه؟

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة حديثة مع برنامج "Meet the Press" ، عن تركه للرئيس بايدن “رسالة لطيفة” في البيت الأبيض عندما ترك منصبه.

وسألت كريستين ويلكر ترامب في المقابلة المقرر بثها يوم الأحد: "لكن قيل أنك تركت رسالة للرئيس بايدن عندما تركت منصبك، هل يمكنك أن تعطينا القليل من المعنى عما قلته" ، وقال ترامب إنه ترك لبايدن رسالة وإنه استغرق الكثير من الوقت في التفكير فيها واصفاً أياها ملاحظة جميلة.

وقال ترامب لويلكر: “أود أن يقوم بعمل عظيم، حتى لو كان سيئا للغاية من الناحية السياسية”.

ويقال إنه تقليد رئاسي حيث يترك الرئيس المغادر وراءه رسالة شخصية لخليفته، ولم يكن من الواضح ما إذا كان ترامب سيواصل هذا التقليد منذ رفض التنازل عن انتخابات 2020.

ولم يترك الرئيس الأسبق باراك أوباما نصيحة لترامب في رسالته، بل قدم “تأملات”، وهنأ ترامب على ترشحه وقال إن الجميع، بغض النظر عن الحزب، يجب أن يأملوا في تحقيق المزيد من الرخاء والأمن خلال فترة ولايتك.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم ترامب على المرشحين الجمهوريين الآخرين لانتخابات 2024، مما يعني أن مباراة العودة لعام 2020 بين بايدن وترامب قد تحدث في العام المقبل.