حال فوزه بالرئاسة.. ترامب يتعهد: حل مشاكل وأزمات الولايات المتحدة خلال عام

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه مستعد لحل معظم مشاكل الولايات المتحدة في فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام؛ إذا فاز في انتخابات الرئاسة عام 2024.

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، قال ترامب: "في غضون ستة أشهر إلى عام، سيتم حل العديد من المشاكل، تقريبا جميع المشاكل التي ناقشناها".

وأضاف ترامب، أنه ”لا ينبغي للناخبين أن يرغبوا في انتخاب مرشحين لرئاسة الولايات المتحدة يتحدثون عن القدرة على حل مشاكل الولايات المتحدة في غضون 8 سنوات”.

كما استبعد الرئيس الأمريكي السابق، إمكانية الترشح لولاية ثالثة كرئيس للولايات المتحدة في حال فوزه بانتخابات 2024.

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، قال ترامب، ردا على سؤال عما إذا كان هناك سيناريو يرغب فيه في إعادة انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة مرة أخرى إذا فاز في الانتخابات عام 2024: "لا".