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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة ذخيرة.. أوكرانيا تتلقى ضربة قوية بشأن المساعدات الأمريكية

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الأحد، أن الدول الغربية لا تستطيع توفير كمية الذخيرة التي تحتاجها أوكرانيا.

وأوضحت “سي إن إن”، أنه “بعد مرور ما يقرب من 18 شهراً، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين القذائف التي تريدها أوكرانيا ومدى السرعة التي يمكن للمصانع الأوروبية والأمريكية توفيرها لها”.

وأشارت إلى أن المخاوف تتزايد من أن مصنعي الأسلحة الأوروبيين غير مناسبين لتلبية هذه الاحتياجات.

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وأضافت “سي إن إن”، أنه “غلى الرغم من العقوبات الدولية، فإن روسيا تنتج ذخيرة مدفعية بشكل أسرع بكثير من الغرب.. وعلاوة على ذلك، على عكس روسيا، لم تتعلم الدول الغربية بعد إنتاج قذائف رخيصة وموحدة على نطاق واسع”.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة، اعتزامها إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، في إطار المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى كييف.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تعلن الولايات المتحدة الأسبوع المقبل عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. 

وأضاف سوليفان، خلال الإحاطة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقوم باستمرار بإعداد حزم مساعدات جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

أوكرانيا روسيا

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