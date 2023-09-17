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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسًا غبيًا .. ترامب يكشف كيف تحقق روسيا أرباحا من حرب أوكرانيا

صدى البلد

خلال لقائه مع المذيعة كريستين ويلكر، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن الحرب في أوكرانيا، إن تلك الحرب لم تكن لتحدث على الإطلاق لو كان رئيسا.  

وأضاف ترامب: لم يكن من الممكن أن تحدث الحرب لسببين، أولا أن بوتين يكن لي الكثير من الاحترام. إن قلت له: لا تدخل أوكرانيا. فلن يكن ليدخل أبدًا.

وقال ترامب أن السبب الثاني لعدم قيام الحرب الروسية الأوكرانية، هي أن أسعار النفط كانت ستبلغ 40 دولاراً للبرميل بدلاً من سعرها الحالي 110 دولارات للبرميل. 

وأكد أن الرئيس بوتين لم يكن ليتمكن من تحمل تكاليف الحرب لو كان سعر النفط 40 دولار.

أكد ترامب أن الدولة الوحيدة التي كسبت المال بسبب الحرب هي روسيا، لأن أسعار النفط ارتفعت بشدة بسبب أشخاص أغبياء مثل بايدن، علي حد وصفه.

وأشار إلى أن بايدن رجل غير كفؤ. في الواقع، روسيا تجني الأموال من النفط. سوف تجني روسيا الكثير من المال. ولأنهم يكسبون الكثير من المال، فلا يوجد سبب يدعوهم إلى الاستقرار سوى الأسباب الإنسانية.

وعن الأسباب الأنسانية قال ترامب، دعونا لا نفترض أن الناس سيكونون إنسانيين إلى هذا الحد. بسعر 100 دولار للبرميل، حقق بوتين ثروة. 

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن على أوروبا أن تفعل المزيد. من المؤكد أن الحرب تؤثر عليهم أكثر بكثير مما تؤثر علي الولايات المتحدة. وقال ترامب: أعتقد أن أوروبا تستغل رئيسًا غبيًا، وذلك في إشارة إلي تحمل الولايات المتحدة لمليارات الدولارات تكلفة الحرب.

ترامب أوكرانيا بايدن الحرب

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